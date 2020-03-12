"Все внимание на курс валют": эксперт рассказал, стоит ли ожидать снижения цен на бензин

Эксперт подчеркнул, что нефть тянет за собой такие чувствительные для Украины позиции, как аграрная продукция и металлургия.

Удешевление нефти для Украины не обязательно означает автоматическое снижение цен на бензин.

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Такое мнение высказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, передает «Обозреватель».

Он прокомментировал, стоит ли в ближайшее время ожидать снижения цен на бензин и дизтопливо в Украине.

"Я считаю, что надо немного подождать. То, что нефть подешевела - это очень хорошие новости для нас, потому что мы импортеры, потребители, на 85% потребляем импортное топливо. Если оно подешевело, то для нас это, конечно, только в плюс. Есть логика в том, что цены должны снижаться. Но есть одно но: сырьевые рынки сами по себе не падают. Нефть тянет такие чувствительные для нас позиции, как аграрная продукция и металлургия. Если это произойдет, валютные поступления в страну уменьшатся. Будет дополнительное давление на гривню, которое и без того очень большое сегодня. Это может привести к серьезному падению курса гривни. Таким образом, это опять-таки приведет к удорожанию импортных товаров, среди которых самая мощная позиция - это именно нефтепродукты. Все сводится к тому, что будет с курсом. Все внимание на курс. Сегодня 250 млн долларов Нацбанк продал для того, чтобы погасить спрос на валюту", - заявил Куюн.