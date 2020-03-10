Эксперт спрогнозировал влияние обвала финрынков и стоимости нефти на гривню

Если эпидемия коронавируса не затронет Украину, ослабление национальной валюты ограничится отметкой в 26 гривень за доллар.

Обвал мировых финансовых рынков и цен на нефть вряд ли окажет сильное влияние на курс гривни, и если эпидемия коронавируса не затронет Украину, то ослабление национальной валюты ограничится отметкой в 26 гривень за доллар.

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Такое мнение в комментарии УНИАН высказал аналитик инвестиционной группы "Универ" Михаил Федоров.

"Обвал финансовых рынков мира и цен на нефть вряд ли окажет сильное влияние на гривню. Причина этого достаточно банальна, если можно так выразиться, - «пепел не горит", - сказал эксперт.

По его словам, в развитых странах есть фондовые валютные рынки с огромными оборотами, рынки деривативов, огромный рынок кредитования и огромные долги.

"И все это до кризиса существовало в определенном балансе. Кризис и паника нарушили этот баланс и привели к изменению потоков капитала. От этого там все и падает", - пояснил эксперт.

Он отметил, что в Украине более-менее живым можно назвать только рынок ОВГЗ, в то время как в остальных сегментах падать особо нечему.

"Украинцы и так почти всегда хранят деньги в валюте, и отток капитала был и раньше без коронавируса. Рынок кредитования много лет не работает, и там тоже нечему и некуда падать", - добавил эксперт.

Федоров считает, что коронавирус создает одинаковые риски как для экономики Украины, так и для экономик других стран, поэтому гривня, также как доллар и евро, равны перед угрозой вируса.

"Поэтому логика, при которой люди при возникновении проблем в экономике сразу бежали в обменник, немного сломана. Ведь упасть может все. Бегать из пожара в пожар нет смысла и страшно. Поэтому вряд ли мы увидим усиление так называемой долларизации экономики", - сказал он.

Главной угрозой для Украины эксперт назвал не турбулентность на финансовых рынках мира, а коронавирус и связанный с этим риск потенциального введения карантина в стране в будущем.

"Если коронавирус сильно не затронет Украину, то ничего особо страшного с гривней и экономикой не будет. Возможно, что в этом случае ослабление гривни может ограничиться отметкой 26 гривень за доллар. Если же количество заражений и смертей будет большим, отчего придется прибегнуть к введению карантина, это может сильно ударить по гривне", - прогнозирует Федоров.

Как сообщал УНИАН, нефть марки Brent за выходные зафиксировала падение на 30% - до 34 долларов за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Следом за обвалом цен на нефть резко просели валюты ряда развивающихся стран и котировки фондовых бирж.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника выросла до 25,80 грн, евро - до 29 грн. Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к полудню просели на 35 копеек - до 25,30/25,35 гривни/долл., к евро - на 40 копеек, до 28,75/28,80 грн/евро.