Нетрадиционный газ, черноморский шельф и сверхглубокое бурение – новая стратегия «Нафтогаза»

Руководитель интегрированного газового бизнеса Национальной акционерной компании «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов ранее на текущей неделе представил новую стратегию наращивания добычи газа под названием «Тризуб», которая предусматривает как освоение новых для нашей страны горизонтов – глубокое бурение на глубине около шести тысяч метров, добычу «нетрадиционного» газа из плотных пород, так и возвращение на шельф Черного моря.

Необходимость поиска новых точек роста для украинской газодобычи появилась в связи комплексом факторов. Дело в том, что крупнейшие украинские месторождения были открыты в 1950-1970 годах и уже практически истощены.

Ежегодное естественное падение на месторождениях «Нафтогаза» составляет около 1,5 миллиардов кубометров. Поддержка добычи и новое бурения на таких участках требует колоссальных инвестиций, в надежде получить хоть какой-то дополнительный приток газа и компенсировать естественное падение.

«Мы должны бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте, - отметил Фаворов.

Если еще несколько лет назад, при высоких ценах на газ подход, при котором ставилась задача бурить как можно больше на «выжатых» месторождениях, был оправдан, то сегодня ситуация кардинально изменилась.

Благодаря «сланцевой» революции в США, теплым зимам и мировому экономическому спаду цены на газ на европейском и национальном рынках опустились до рекордных значений.

Так, по данным энергетической компании ETG.UA, цена газа на украинском рынке под конец 2019 года упала до отметки 186 долларов за тысячу кубических метров, что является минимумом за последние десять лет.

Прогноз же на 2020 год – порядка 120-150 долларов за тысячу кубометров.

В «Нафтогазе» подсчитали, что вкладывать миллиарды в бурение новых скважин на украинских месторождениях при таких низких ценах на газ попросту не выгодно.

Добыча газа в Украине должна быть экономически целесообразной, а государственный энергетический холдинг «Нафтогаз» - иметь возможность конкурировать с ведущими энергетическими компаниям мира.

Поэтому и возникла идея разведать terra incognita украинской газодобычи – сланцевый газ и глубокие залежи.

Фундамент для стратегии

При этом «Нафтогаз Украины» не планирует полностью забрасывать бурение новых скважин на открытых месторождениях, а также продолжит работу по интенсификации добычи на действующих площадках. Однако при условии, что это будет экономически целесообразно.

По словам Фаворова, разработка существующих месторождений позволит поддерживать добычу на базовом уровне, однако ожидать прорыва не стоит.

«Прорыва тут не будет. Эти лицензии, упрощая, мы должны отдать в дом престарелых, заботиться, чтобы они нас кормили и дальше. Но мы понимаем, что стометровку за десять секунд они не пробегут», - отметил Фаворов.

Новая стратегия «Тризуб» придет на смену провалившейся концепции развития национальной газодобывающей отрасли до 2020 года, которая была принята правительством в 2016 году и предусматривала увеличение общей добычи газа в стране до 27 миллиардов кубометров и снижение его потребления до такого же значения.

По оценкам «Нафтогаза Украины», в 2020 году потребление газа в стране составит 29,3 миллиардов кубических метров, добыча входящей в госхолдинг «Нафтогаз» компании «Укргазвыдобування» прогнозируется на уровне 14,6 миллиардов кубических метров. К сведению: одобренная правительством три с половиной года назад концепция ставила целью в 2020 году увеличить добычу газа госкомпанией до 20 миллиардов кубометров.

В текущем году с учетом добычи газа частными компаниями потребность в импорте Украиной газа составит порядка 8,8 миллиардов кубометров.

Инвестиции направленные на реализацию программы по наращиванию добычи госкомпанией «Укргазвыдобування» в 2016-2018 годах составили 40 миллиардов гривень. По данным «Нафтогаза», 70 процентов этих средств были направлены на повышение добычи, а остающаяся часть - на модернизацию.

Однако существенно нарастить добычу газа не удалось. Получилось лишь компенсировать естественное падение и стабилизировать добычу на уровне 14 миллиардов кубических метров, в первую очередь, благодаря применению технологии гидроразрыва пласта и другим операциям по интенсификации.

Главные же причины провала выполнения амбициозного задания заключается в затягивании в принятии важных для развития отрасли решений и законов, несвоевременное проведение конкурсов по продаже добывающим компаниям новых лицензий на добычу газа, а также нехватка опыта и новых технологий. Эти проблемы удалось полностью или частично решить к началу 2020 года, однако поезд уже ушел. Новые времена диктуют новые условия.

В поисках газового Эльдорадо

Первым направлением, которое «Нафтогаз» планирует в ближайшие годы активно развивать, является бурение сверхглубоких скважин глубиной более шести тысяч метров. В декабре прошлого года начато бурение первой такой скважины на крупнейшем в нашей стране Шебелинском месторождении.

Это месторождение в Полтавской области на момент открытия в пятидесятых годах прошлого столетия считалось одним из крупнейших в Европе, а в восьмидесятых давало более тридцати миллиардов кубических метров газа. То есть сегодня этого ресурса хватило бы, чтобы полностью закрыть потребности страны в газе.

Однако, данное месторождение сейчас истощено практически на 90 процентов. В «Нафтогазе» предполагают, что под традиционной «Шебелинкой» есть еще одна газоносная площадь, запасы которой не меньше.

«Мы видим, что верхняя «Шебелинка» подходит к концу, но она все не кончается и не кончается. Поэтому в геологических кругах давно витала теория, что под верхней четырехкилометровой «Шебелинкой» находится еще одна «Шебелинка» с запасами, которые возможно даже больше, чем у верхней», - сказал Фаворов, добавив, что задача новой сверхглубокой скважины доказать или опровергнуть эту теорию.

Добавим, что это не первая попытка добраться до «нижней Шебелинки». В 2000-х годах было десять таких попыток, правда, с использованием сильно устаревших технологий.

«Не удивительно, что все десять попыток закончились одинаково – аварийными скважинами. Последняя, после трех с половиной лет бурения, когда уже лучше не бурить, дала большой приток, с которым было трудно совладать. Мы не справились с этим притоком с теми технологиями, что у нас были, и пришлось зацементировать эту скважину, чтобы избежать экологических и производственных рисков. Сейчас у нас одно из лучших оборудований в мире», - отметил Фаворов.

По его словам, каких-либо результатов стоит ожидать к концу года, однако он сообщил, что вероятность успеха составляет тридцать процентов.

«Бурение идет, мы уже за две тысячи метров, и мы имеем большие надежды, что это будет успешно. Скажу честно, что вероятность успеха тридцать процентов. Мы идем туда не за добычей, мы идем туда понять, а есть ли там что-то или все-таки нет… К концу года узнаем: получится или не получится», - сказал он.

Прогнозные ресурсы на трех блоках «нижней Шебелинки», по данным «Нафтогаза», составляют 320 миллиардов кубических метров газа, что соответствует коммерчески обоснованным запасам газа в целом по стране.

Украинская сланцевая революция

«Нафтогаз Украины» планирует также добывать «нетрадиционный» газ из плотных пород. Это не первая попытка приобщить Украину к «сланцевой революции», которая относительно недавно произошла в США.

Еще в 2013 году Украина договорилась с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями - нидерландско-британской Shell и американской Chevron о разделе продукции от добычи сланцевого газа на своих месторождениях. Американцев привлекли к разработке Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях, а британцев - к Олесской площади в западных регионах страны.

Однако после начала агрессии России против Украины на Донбассе и аннексии российскими войсками Крымского полуострова обе иностранные компании из проектов вышли. Так, сланцевая революция в Украине закончилась, не начавшись.

Сейчас «Нафтогаз» пытается возродить эту идею, пробурив три скважины на территории Святогорского месторождения в Харьковской области. Запасы на этом участке оцениваются в 50-70 миллиардов кубометров. При этом Фаворов не скрывает, что опыта добычи сланцевого газа в Украине пока нет.

«Последние десять лет идет дискуссия о добыче газа из плотных пород. У нас есть перспективная лицензия, которую мы два раза чуть не потеряли Харьковской облраде. Запасы оцениваются в 50-70 миллиардов кубометров. Опыта добычи газа из сланцевых пород в Украине - ноль», - сказал он.

На Святогорском месторождении «Нафтогаз» планирует бурить из одной точки три разнонаправленных скважины.

«Геология это одна проблема, есть и другие проблемы. Как показывает наша сейсмика, все эти запасы находятся под болотом. Когда мы туда приедем нашим станком, есть риск, что мы его там и оставим. Поэтому это рисковая тема плюс речка. Но это на все. Еще накладывается заповедник, чтобы получить разрешение заехать в заповедник нужно просто разбиться об стену. Поэтому, чтобы не откладывать, мы приняли решение бурить из одной точки, с частной земли сразу три направленных бурения», - сказал он.

По словам Фаворова, ожидать результатов стоит со второй половины этого года.

«Забуриваем три скважины, получаем результат. К концу года, надеюсь, мы его получим», - отметил он.

Венчурный шельф

Потенциально привлекательной выглядит добыча газа на шельфе Черного моря.

Первая попытка поначалу казалась достаточно успешной, когда украинская государственная компания «Черноморнафтогаз» за несколько лет нарастила добычу на шельфе до 1,7 миллиарда кубических метров газа в год.

Однако уже в 2014 году путинская Россия захватила Крымский полуостров вместе с украинскими буровыми установками на Черноморском шельфе. По данным «Нафтогаза», Россия с 2014 году незаконно добыла уже более 9 миллиардов кубометров украинского газа. «Нафтогаз» сейчас судится с Россией в международном трибунале с требованием возместить 8 миллиардов долларов убытков плюс проценты от захвата этих объектов.

Сегодня же Украина планирует вести освоение части шельфа Черного моря в пределах крупного нефтегазового участка «Дельфин», расположенного к югу от Одесской области. Конкурс на разработку этого участка должен быть объявлен уже в ближайшее время.

Как заявил Фаворов, «Нафтогаз» настроен агрессивно бороться, чтобы выиграть этот конкурс.

«Для разработки «Дельфина» должно произойти две вещи. Первое – он должен быть выставлен на тендер, второе – мы должны его выиграть. Хочу заверить наших конкурентов, мы настроены очень агрессивно, чтобы его выиграть», - сказал он.

Фаворов отметил, что «Нафтогаз Украины» планирует зайти в этот проект с партнером мирового уровня. По его словам, у госкомпании уже есть предварительные договоренности с некоторыми опытными предприятиями, которые разрабатывают шельф в Мексике, Аргентине и в Бразилии.

«Наш план идти туда с партнёром мирового уровня», - отметил он.

Интерес украинцев

Когда речь заходит о новых масштабных планах «Нафтогаза» по наращиванию добычи газа, каждый житель страны невольно задумывается о миллиардах гривень, которые на эти цели пойдут. Почву для критиков «Нафтогаза» дает и тот факт, что предыдущая программа была провалена, несмотря на четыре десятка миллиардов гривень, которые на нее потратили.

К тому же, новая стратегия «Тризуб», в отличии от своей предшественницы, пока не ставит задачи о выходе на определённые показатели к конкретным датам, а основная ставка делается на рискованные проекты.

Однако, есть ли у нашей страны другой путь кроме как продолжать инвестировать в собственную добычу, и можно ли оценить положительный экономический эффект от таких инвестиций для жителей страны?

Например, сейчас треть потребляемого газа наша страна вынуждена импортировать, а значит, по базовым экономическим законам, цена на ресурс в Украине формируется исходя из цен на европейских биржах. Если Украина сможет выти на самостоятельное обеспечение собственным газом, то и стоимость ресурса для потребителей может существенно снизится.

Также можно вспомнить, как из-за коррупции в областных радах «Укргазвыдобування» не смогла получить ряд разрешений на добычу газа.

Из-за этого, только в Полтавской области с 2017 года госкомпания не смогла дополнительно добыть 3,6 миллиардов кубометров газа, из-за чего государственный бюджет недополучил более одиннадцати миллиардов гривень налогов. Вместе с валютными расходами на импорт газа потери госбюджета в целом составили 37 миллиардов гривень.

«Укргазвыдобування» - не благотворительная организация, «Укргазвыдобування» - не организация по закупке и утилизации бурильных труб, «Укргазвыдобування» - коммерческая организация, работающая на максимизацию прибыли для своих акционеров. Поэтому нужно бурить там, где будет позитивный возврат для акционеров. Это глубокая «Шебелинка», Святогорское месторождение, шельф», - заявил Фаворов.

Новую стратегию еще должен утвердить Кабинет министров, как единственный акционер «Нафтогаза». После этого общественность сможет более детально познакомиться с основными параметрами нового плана крупнейшей госкомпании страны, а также узнать во сколько она обойдётся каждому украинцу. Ведь не секрет, что за все в конечном счете заплатят граждане страны, а вот насколько такая инвестиция будет удачной, мы узнаем лишь через несколько лет.

Игорь Орел