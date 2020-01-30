Украинцам предложат новый продукт, который позволит зафиксировать цену на газ: детали

Для потребителей, которые не выбирают страховую цену газа, будет действовать рыночная модель.

НАК «Нафтогаз Украины» предложит потребителям новый продукт, который позволит зафиксировать цену на газ на случай ее роста из-за рыночных факторов.

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Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Мы планируем в ближайшее время запустить еще один продукт на рынок, будет тем самым форвардом - цена будет фиксироваться, например, до конца марта этого года. И, несмотря на колебания рынка, если клиент выбрал такой вариант - это его сознательный выбор застраховать себя от любых колебаний цены», - сказал он.

По его словам, для потребителей, которые не выбирают страховую цену газа, будет действовать рыночная модель.

«На мой взгляд, модель чистого рынка для всех, кто не выбирает вариант страхования и опции застраховаться по фиксированной цене, – это наиболее уместная и подтвержденная в Европе модель, которая позволяет потребителю самому делать выбор, что он хочет: рисковать или фиксировать», – отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, 28 января в «Нафтогазе» заявили, что, в соответствии с новым постановлением правительства, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей будет составлять 4,65 грн за куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.