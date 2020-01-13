В "Газпроме" хвастаются, что якобы сами смогут достроить "Северный поток-2"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что технологических препятствий для завершения строительства у России нет.

Российская Федерация якобы самостоятельно сможет завершить строительство газопровода в "Северный поток-2" обход Украины.

Об этом в эфире российского пропагандистского телевидения заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, передает "РИА Новости".

"Технологические риски на сегодня решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток-2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", –высказался Миллер.

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Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировали построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1» до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции.

В конце октября 2019 года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является «Газпром». Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, который предусматривает, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

После этого швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2» из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.

30 декабря стало известно, что компания вышла из участия в проекте, ее судна уже покинули Балтийское море.