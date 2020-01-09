Никаких договоренностей о прямых поставках российского газа нет - "Нафтогаз"

Витренко отметил, что при этом законодательством не запрещается юридическим лицам бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

В настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, заявил на пресс-конференции исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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"Никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину сейчас нет", - сказал Витренко.

При этом он отметил, что законодательством не запрещается юридическим лицам бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

В свою очередь директор госкомпании "Оператор ГТС" Сергей Макогон сообщил, что на сегодня заявки на бронирование мощностей не поступали, кроме как от "Нафтогаза" с целью выполнения обязательств по транзиту.