Мировые цены на нефть в результате авиаудара США в Багдаде выросли на 2-4%

Азиатские рынки ценных бумаг отреагировали на это падением.

Мировые цены на нефть выросли на 2-4% после того, как сегодня ночью в результате авиаудара США в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Сегодня ночью США ударом с воздуха в Багдаде убили важного иранского генерала. Азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением, а цены на нефть выросли на 2-4%", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января по аэропорту в Багдаде был нанесен авиаудар по меньшей мере тремя ракетами. В результате убиты восемь человек, среди них Касем Сулеймани - руководитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», совершавший военные и тайные операции за пределами Ирана. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби».