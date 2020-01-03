Мировые цены на нефть в результате авиаудара США в Багдаде выросли на 2-4%
Мировые цены на нефть выросли на 2-4% после того, как сегодня ночью в результате авиаудара США в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
"Сегодня ночью США ударом с воздуха в Багдаде убили важного иранского генерала. Азиатские рынки ценных бумаг отреагировали падением, а цены на нефть выросли на 2-4%", - написал он.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января по аэропорту в Багдаде был нанесен авиаудар по меньшей мере тремя ракетами. В результате убиты восемь человек, среди них Касем Сулеймани - руководитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс», совершавший военные и тайные операции за пределами Ирана. Вероятно, Сулеймани прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби».