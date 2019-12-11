Эксперт указал на позитивные сдвиги в Париже по газовому вопросу

По мнению эксперта, можно говорить о положительных сдвигах в переговорном процессе.

После "нормандского саммита" в Париже, в рамках которого состоялась встреча глав государств Украины и России, президент Владимир Зеленский отметил, что продление газового контракта на год уже не обсуждается. Он убежден, что Киеву удастся добиться лучших условий в вопросе продолжения транзита российского голубого топлива в Европу.

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Таким образом, можно говорить о положительных сдвигах в переговорном процессе, отметил в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"По крайней мере в политической части обсуждения контракта наметились сдвиги, которые скорее всего станут ориентирами для участников переговоров в дальнейшем. Это и сроки заключения контракта, и вопрос Стокгольма (Стокгольмский арбитраж. – Ред.) – насколько я понимаю, там тоже определенные договоренности есть. Поэтому с осторожным оптимизмом можно сказать, что есть определенные наработки, но дальше все будет зависеть от результатов переговоров в Брюсселе в трехстороннем формате", – сказал эксперт.

Дата трехсторонней министерской встречи по газу России, ЕС и Украины для согласования условий поставок и транзита российского газа в ЕС с 1 января еще не определена. Предполагается, что вопрос с датой будет решен в течение декабря.