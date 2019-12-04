Трудности политического перевода, или как чуть не уволили главу «Нафтогаза»

Одной из главных тем последних дней стала возможная отставка главы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Стартовым выстрелом стало неосторожное заявления министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля на брифинге 2 декабря.

Министр рассказал журналистам о ходе переговоров по транзиту газа между Украиной, Россией и Европейским Союзом, разъяснил детали предлагаемой правительством для населения страховой цены на газ на период отопительного сезона, а затем, неожиданно решил заявить, что Кабинетом министров принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов для всех стратегических гоcударственных компаний.

Этим бы все и ограничилась, вот только журналисты решили уточнить: касается ли это политическое решение правительства всех компаний, включая «Нафтогаз» и «Укрэнерго»?

На что министр сразу же ответил: «Абсолютно».

Нам остается гадать, было ли это сделано умышленно, или профильный министр не подумал в тот момент о весе произнесенного слова. Но оно, как тот воробей из известной поговорки, вылетело в информационное пространство.

В считаные часы «новость» о скором увольнении правительством главы ключевого для развития национальной экономики энергохолдинга «Нафтогаз Украины» облетела все украинские и не только СМИ, став одной из главных тем дня, не на шутку многих взволновав, так как запахло «зрадой».

Украине могут очень дорого обойтись необдуманные слова топ-менеджеров страны

Ведь кто бы что не говорил об Андрее Коболеве в качестве главы госкомпании и о его премиях, трудно не признать заслуги команды менеджеров «Нафтогаза» в повышении эффективности компании и в противостоянии российскому «Газпрому», который еще несколько лет назад казался непобедимым Голиафом.

Удивительным образом, через несколько часов министерство энергетики выпустило релиз, в котором постаралось откреститься от такой категорической трактовки заявления своего руководителя.

Поздним вечером этого же дня на актуальную тему высказался министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который заявил, что по руководству «Нафтогаза» никаких изменений нет и не будет.

Оно и не удивительно, ведь впервые за многие годы госхолдинг и правительство работают в одном направлении и солидарны в видении многих стратегических вопросов.

Более того, стабильное положение менеджмента «Натфогаза» укрепляет позиции нашей страны на сложных газовых переговорах с Россией.

Поэтому не трудно догадаться, как были удивлены таким «поворотом» наши европейские партнеры, и с каким ехидным выражением лица читали заголовки новостей о «смене» менеджмента «Нафтогаза» в Москве. Уж очень там не любят Коболева и команду за позорный проигрыш в Стокгольмском арбитраже.

Однако этот промах в коммуникации далеко не первый. Например, совсем недавно министр энергетики заявил, что «скидка» на газ в случае прямых поставок из РФ будет направляться на субсидии населению.

После этих слов, в общественном сознании сразу же всплыла картинка 2010 года и «Харьковские соглашения», приведшие к политической «скидке» на газ от «Газпрома» взамен на пролонгацию базирования российского флота в Крыму.

А если вспомнить, что о некой мифической скидке для Украины постоянно заявляет и президент России, инициатор войны против нашей страны Владимир Путин, то общественная реакция была ожидаема - однозначно негативная.

Однако, как оказалось, министр имел ввиду совершенно другое. Сейчас наша страна импортирует газ из Европы по цене, которая включает стоимость ресурса на европейском хабе плюс стоимость доставки. Министр рассчитывает, что в случае прямых поставок из России формула будет изменена на цену на европейском хабе, или на «европейский хаб минус доставка», так как транспортировать газ из Европы уже не будет нужды.

То есть, разницу между текущей ценой и возможной будущей он назвал почему-то «скидкой», и повторил это слово несколько раз, не объяснив до конца, что имеет ввиду.

Стоит отметить, что подобных коммуникационных провалов хватает и в других министерствах и ведомствах, однако вопрос энергетической безопасности нашей страны, вопрос тарифов является сегодня очень актуальным, а поэтому вызывает широкий общественный резонанс.

Нетрудно догадаться, что каждое подобное неоднозначное заявление будет максимально использовано страной агрессором, которая не постесняется навязать украинскому обществу мнение о тотальной «зраде» и недоверии к действующей власти, а Европе - миф о несостоятельности нашей страны.

Правительству нужно уже сейчас пересмотреть свою стратегию коммуникации со средствами массовой информации и обществом и сделать ее более осмысленной. В противном случае, Украине могут очень дорого обойтись необдуманные слова топ-менеджеров страны.

Игорь Орел