Цена электроэнергии на «рынке на сутки вперед» достигла исторического минимума

Цена на электроэнергию составила 898,4 грн за МВт-ч.

Цена электрической энергии на «рынке на сутки вперед» достигла исторического минимума 898,40 грн за МВт-ч, об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

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Таким образом, на рынке "на сутки вперед" в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию достигла нового минимума и составила 898,4 грн за МВт-ч, для периода поставки 29 ноября.

В тоже время, средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров", производящий электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, составила 1727 грн за МВт-ч.

Как сообщал УНИАН, глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что цена на электроэнергию для небытовых потребителей Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины в ноябре будет ниже на 15-17%, чем была до запуска рынка электрической энергии с 1 июля.

По информации Геруса, электроэнергия в Бурштынском энергоострове, в результате злоупотребления монопольным положением «ДТЭК Западэнерго» дороже на 22%, чем в ОЭС Украины.

Справка УНИАН. Бурштынский энергоостров - выделенная часть Объединенной энергетической системы Украины, образованный Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рикской ГЭС и прилегающими электрическими сетями.

Рынок «на сутки вперед» - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.