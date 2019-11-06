Запасы угля на складах ТЭС впервые превысили прошлогодние

По информации Геруса, на складах 1,99 миллиона тонн, или 101,7% от прошлогодних.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций впервые превысили прошлогодние почти на 2% и составляют 1,9 миллиона тонн.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Сегодня первый день, когда объемы угля на складах превышают прошлогодние. На складах ТЭС 1,99 миллиона тонн, или 101,7% от прошлогодних. В начале сентября было 50% от запасов угля на аналогичную дату прошлого года", - написал он.

"К зиме готовы. Несмотря на желание некоторых "доброжелателей". Хочется, чтобы из достижений чиновников навсегда исчезло это - "мы прошли зиму". Ну и чтобы исчез шантаж накануне зимы", - добавил он.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля.