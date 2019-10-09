Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре

Эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе ставку нужно делать на отечественную промышленность.

В октябре в Украину прибудет ещё одна партия колумбийского угля. Это будет пятая поставка угля газовой марки. Всего из Колумбии уже прибыло 315 тыс. тонн. Импортный ресурс должен обеспечить стабильные поставки электроэнергии и тепла в период отопительного сезона. По состоянию на 26 сентября на складах ТЭС компании находится 882 тыс. тонн угля.

«Диверсификация поставок, бесспорно, расширяет возможности угольной энергетики. Но нужно понимать, что, покупая уголь за рубежом, мы дотируем колумбийскую угольную промышленность. В то время как украинские шахтёры продолжают работать на устаревшем оборудовании и всё так же не получают вовремя зарплату», — считает представитель компании ICI SUISSE SA Николай Мартыненко.

Эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе ставку нужно делать на отечественную промышленность.

«Несколько волн реформирования отрасли привели только к закрытию шахт и наращиванию убытков. Украинскую угольную промышленность загнали в тупик. Но из него нужно искать выход, нужно делать ставку на модернизацию, если мы действительно хотим иметь сильную экономику», — говорит Николай Мартыненко.

Напомним, в прошлом году Украина потратила на закупку импортного угля почти 2,7 млрд долларов.

«Сума, которую мы тратим на закупку импортного угля, сопоставима с получаемыми траншами кредитов МВФ. Мы выводим деньги за границу, в то время как в украинских недрах достаточно угля, чтобы обеспечить экономику. Нужно увеличивать добычу отечественного угля. Будет это делать государство или частные компании — не принципиально. Главное — правильная поддержка на законодательном и финансовом уровне», — подчёркивает Николай Мартыненко.