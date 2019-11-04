За 10 лет газового контракта «Газпром» получил на $47 миллиардов больше, чем Украина от транзита - Витренко

По словам топ-менеджера «Нафтогаза», из этого следует, что решения Стокгольмского арбитража лишь улучшили "баланс в отношениях между сторонами", а никак не нарушили его.

За десять лет действия газового контракта между Украиной и Россией «Газпром» получил на 46,6 млрд долл. больше от продажи газа, чем Украина от транзита российского газа, поэтому исковые требования «Нафтогаза Украины» в Стокгольмском арбитраже не могли нарушить баланс во взаимоотношениях, поскольку его и так не было.

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Об этом написал в Facebook исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, комментируя претензии "Газпрома" по поводу якобы "нарушения баланса" во взаимоотношениях исковыми требованиями.

«Специально для нового арбитража мы сделали несколько красноречивых расчетов за период 2009 -2018 гг. (т.е. за полные годы за весь период действия контракта, и это уже с учетом решения предыдущего арбитража). 46,6 млрд долларов. На столько больше получил «Газпром» от продажи газа, который использовала Украины, чем Украина получила за транзит. Так в чью пользу «баланс в отношениях»?» – написал Витренко.

По его словам, если бы газ продавался по цене, которая давала «Газпрому» одинаковую прибыль от продажи газа Германии и Украине, то эта разница составила бы только примерно 13 млрд долл., то есть почти в 4 раза меньше.

«Эта разница в 33,6 млрд долларов между тем, что есть, и тем, что должно было быть, равна примерно четверти ВВП Украины… Хочется надеяться, что, глядя на эти цифры, станет понятно, что решения предыдущего Стокгольмского арбитража лишь улучшили "баланс в отношениях между сторонами", а никак не нарушили его в пользу Украины», – отметил Витренко.

Исполнительный директор НАК пояснил, что положение "бери или плати" не соответствовало европейскому законодательству о защите конкуренции. "Газпром" мог продать ненужные Украине объемы российского газа в Европе, тогда как для "Нафтогаза" действовал запрет на его реэкспорт. В то же время мощности для транзита, которые "Нафтогаз" обеспечил для "Газпрома", не могли быть никому перепроданы.

"То есть для нас это безвозвратные потери, когда мы обеспечили мощности для "Газпрома", а он за них не заплатил. А "Газпром" при этом мог спокойно полностью загрузить эти мощности - просто он специально ограничивал транзит, таким образом, уменьшая совокупное предложение газа на европейском рынке, чтобы там была более высокая цена", - написал Витренко.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Стокгольме завершились слушания апелляционной жалобы «Газпрома» на решение арбитража отменить положение контракта «бери или плати», что освобождает Украину от обязательства платить «Газпрому» 80 млрд долларов.

В конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

В марте 2018 года «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.