Президент РФ высказал недовольство тем, что иск на 7 млрд долл через украинские суды предъявляют «Газпрому» за монопольное положение на транзитном рынке Украины.

Президент России Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины «абсурдным» и призвал его «обнулить».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Москве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Мы знаем оценки некоторых чиновников ЕС, Еврокомиссии (о трехсторонних консультациях по газу – УНИАН) – наши оценки расходятся. Мы считаем, что они были конструктивными, причем со всех сторон, включая и наших украинских партнеров», - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что вопрос - исключительно в спорах арбитражного характера, которые «абсолютно абсурдны».

В частности, он высказал недовольство тем, что иск на 7 млрд долл через украинские суды предъявляют «Газпрому» за монопольное положение на транзитном рынке Украины.

«Газпром» ничего не транзитирует – это все транзитируют украинские компании. Это просто абсурд», - считает Путин.

«То же самое и в Стокгольме происходит. Надо от этого абсурда избавится – обнулить все требования с обеих сторон», - подытожил президент РФ.

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Как сообщал УНИАН, 29 октября в Кремле заявили, что Украина должна отказаться от победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договорённостей по транзиту российского газа в Европу.

Как известно, с ноября 2015 года Украина не импортирует газ из России.

В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долларов. С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке.

В марте 2018 года "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" об отказе выполнять решение арбитража.

Летом 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с "Газпромом".

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в около 12 млрд долларов.

28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Предыдущая встреча прошла 19 сентября.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам газовых консультаций заявил, что Украина пока не сформировала официальную позицию по возможности урегулирования судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза" до конца года.

"Официальной позиции сейчас наших украинских партнёров пока не сформировано. Мы надеемся, что наша позиция будет учтена. В том числе наши коллеги из Еврокомиссии поддерживают, что необходимо отрегулировать это все пакетно. Поэтому будем работать в этом направлении, продолжим вместе с коллегами искать пути", - ответил Новак на вопрос, готовы ли стороны урегулировать все судебные вопросы до конца этого года.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией о транзите газа после 2019 года заявил, что Украина выступила против обсуждения вопросов прямых поставок газа и урегулирования арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом" на трехсторонних переговорах по транзиту газа.