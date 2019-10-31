Правила Третьего энергопакета должны распространяться на "Северный поток-2" - МИД Украины

В МИД Украины подчеркивают, что введение в эксплуатацию "Северного потока-2" позволит еще больше усилить доминирующие позиции российского "Газпрома" на европейском энергетическом рынке.

Министерство иностранных дел Украины рассчитывает на твердую позицию Европейского Союза с целью полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на проект "Северный поток-2".

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

В частности, она заявила, что МИД "известно о предоставлении органами власти Дании разрешения на проведение работ по построению Северного потока-2".

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"Позиция Министерства остается неизменной - проект несет реальные угрозы безопасности региону Балтийского моря, а также вызовы энергетической безопасности Украины и других государств Восточной Европы", - подчеркнула Зеленко.

При этом дипломат считает, что "факт рассмотрения этого вопроса, который вызвал столько дискуссий в датском обществе, является подтверждением этих опасностей".

Она подчеркнула, что введение "Северного потока-2" в эксплуатацию позволит еще больше усилить доминирующие позиции российского "Газпрома" на европейском энергетическом рынке.

"Указанное заслуживает особого внимания в свете отказа российской стороны в ходе трехсторонних консультаций 28 сентября этого года от предметного обсуждения параметров будущего контракта по транспортировке российского газа по газотранспортной системе Украины с 1 января 2020 года", - заявила Зеленко.

"В этом контексте украинская сторона рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на проект Северный поток-2", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Как сообщал УНИАН, датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

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Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Луга и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение не предоставила.

В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".