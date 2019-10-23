«Нафтогаз» привлечет международных экспертов для проведения независимых антикоррупционных расследований в компаниях группы

Ожидаемая стоимость закупки услуг по выявлению и пресечению неправомерных действий составляет до 65 млн грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила тендер на закупку услуг по проведению независимых финансовых и антикоррупционных расследований внутри группы.

Об этом говорится в сообщении компании.

«С целью выявления и обезвреживания неправомерных действий, в том числе и предотвращение экономического мошенничества, НАК «Нафтогаз Украины» объявляет открытые торги на закупку услуг по проведению независимых финансовых и антикоррупционных расследований (Forensic)», - сказано в сообщении.

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Отмечается, что услуги должны быть предоставлены подрядчиком до 31 декабря 2022 года и должны включать расследование подозрительных операций, фальсификации финансовой отчетности, нарушений нормативно-правовой базы, взяточничества и коррупции, ненадлежащих бизнес-отношений, незаконного присвоения активов, конфликта интересов.

Ожидается, что привлечение международных экспертов будет способствовать построению эффективной внутренней системы противодействия коррупции и совершенствованию бизнес-процессов в компаниях группы «Нафтогаз».

«Начало сотрудничества с ведущими компаниями мира в сфере борьбы с коррупцией и взяточничеством является очередным шагом в реализации стратегии нулевой толерантности к коррупции, которую реализует группа «Нафтогаз», - говорится в сообщении.

Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет до 65 млн грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.