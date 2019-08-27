Путин заявил, что до конца года начнутся поставки газа по "Турецкому потоку" в обход Украины

По словам президента России, строительство «Турецкого потока» идет по графику.

Президент России Владимир Путин объявил, что до конца года начнутся поставки газа по «Турецкому потоку» в обход Украины, работы идут «по графику».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«По графику идет строительство «Турецкого потока». Исходим из того, что уже к концу года российский газ начнет поступать турецким потребителям. А после увеличения мощности «Турецкого потока» за счет второй ветви поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции», - сказал Путин.