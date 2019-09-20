Топ-менеджеры «Нафтогаза» раскрыли детали газовых переговоров с Россией

По словам Коболева, к следующему раунду трехсторонних переговоров по газу украинское законодательство должно быть усовершенствовано.

К следующему раунду трехсторонних переговоров по транзиту газа с 2020 года украинское законодательство, регулирующее газовую отрасль, должно быть усовершенствовано и приведено в соответствие с европейским.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев по итогу проведенных 19 сентября в Брюсселе переговоров.

«До следующего раунда переговоров в октябре есть много «домашней» работы по совершенствованию украинского законодательства. Надо наверстать время, которое было потеряно на придумывание «уникальных велосипедов». Но опыт эффективного сотрудничества в процессе согласования рабочего механизма по анбандлингу в течение последних трех недель сильно вдохновляет: если так же подойти к приведению украинского регулирования газового сектора в полное соответствие с европейским - все сделаем вовремя и качественно», - написал Коболев.

Также он отметил, что по итогу проведенных переговоров есть сдержанный оптимизм.

«Главное - мы начали обсуждать переход на европейские правила в вопросе транспортировки российского газа по территории Украины. Есть сдержанный оптимизм. Но и к пессимистическому сценарию мы также готовы лучше, чем когда-либо», - отметил он.

В свою очередь, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко у себя в Facebook сообщил, что Украине необходимо продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января, так как времени для заключения нового транзитного контракта все меньше.

«Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли - российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны о том, что отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит», - написал он.

«Из позитива могу отметить, что стороны готовы продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применению к новому транзитному контракту. Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января. Ну и не давать использовать эти трехсторонние «консультации» как оправдание строительства «Северного Потока 2», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украины-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины.

Украина и Россия согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах. Остальные ключевые вопросы будущего контракта, например, его продолжительность, объемы транзита и тарифы стороны должны обсудить уже в конце октября, когда может пройти следующий раунд переговоров.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.