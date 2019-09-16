«Нафтогаз» в нынешнем состоянии - это след российского влияния - эксперт

Карижский говорит, что экономическому существованию «Нафтогаза» могла бы придать новый смысл стратегия перевода страны на возобновляемые источники энергии.

«Создание НАКа было, главным образом, инициативой России». Это утверждает директор консалтингового агентства Karyzhsky Communications Максим Карижский.

«Мотив создания «Нефтегаза Украины» был таков: создать на украинской стороне субъекта, который бы аккумулировал все долги украинских потребителей российского газа. И чтобы эти долги гарантированно погашались, сделать этого украинского субъекта государственной компанией. И чтобы этому субъекту было чем быстро ответить по долгам – придать ему во владение украинские магистральные газопроводы. Сейчас «Нафтогаз» - всего лишь след сильного российского влияния в Украине времен Кучмы и Бакая», - считает эксперт.

Карижский говорит, что экономическому существованию «Нафтогаза» могла бы придать новый смысл стратегия перевода страны на возобновляемые источники энергии. «То есть платим за газ (пусть даже много) сейчас, чтобы вообще не платить через 15 лет. На этом фоне было бы на порядок меньше вопросов к зарплатам менеджмента, к премиям, к самому существованию компании», - отмечает Карижский.

Напоминаем, что «Нафтогаз Украины» был создан в 1999 году решением президента Кучмы и правительства Украины. Компания объединила государственные активы украинской нефтегазовой промышленности.

Максим Карижский работал в различных исследовательских и коммерческих проектах на газовом рынке Украины с 1997 по 2002 год.