В Украине сократились запасы угля на складах ТЭС

Запасы на складах в 2,1 раза ниже, чем на аналогичную дату прошлого года.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 22 по 29 августа текущего года сократились на 1% – до 0,708 миллиона тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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В частности, запасы антрацитового угля за указанный период сократились на 4,6% - до 254 тысяч тонн, но запасы угля газовой марки увеличились на 1,3%, до 453,6 тысячи тонн.

По состоянию на 29 августа запасы угля на складах ТЭС в 2,1 раза ниже, чем на аналогичную дату прошлого года (1,522 миллиона тонн).

Как сообщал УНИАН, в середине августа представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что энергокомпании не должны использовать низкие запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля.