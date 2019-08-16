Реальный импорт угля по формуле "Роттердам+" составил около 1% - Сытник

По словам директора НАБУ, если подозреваемые по делу "Роттердам +" в ближайшее время не вернутся в Украину, их объявят в международный розыск.

Реальный объем импорта угля по формуле "Роттердам +" составил около 1%.

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Об этом в интервью "UA: Украинский радио" рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

"Отдельные составляющие формулы не нашли своего подтверждения в ходе расследования, в частности, знаменитый "плюс". Не нашла подтверждения цена фрахта, сумма реального импорта составила около 1%, хотя, согласно документам, это было намного больше. Также мы исследовали не только саму формулу, а и процесс принятия решения - как его согласовывали, кто докладывал. И это все дало основания утверждать, что, во-первых, есть определенная необоснованность отдельных составляющих формулы, и во-вторых - в деле присутствует умысел", - сказал он.

Также Сытник заявил, что должностные лица НКРЭКУ злоупотребляли своим служебным положением в интересах компании ДТЭК.

"Сейчас двое из шести подозреваемых находятся за пределами Украины, уже зафиксировано, что они не прибыли по вызову. Если они не появятся в ближайшее время, будет применен механизм международного розыска. Сколько всего будет обвиняемых, я пока сказать не могу, продолжается расследование", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, речь идет об экс-руководителе НКРЭКУ, действующем директоре ГП "Оператор рынка" (который на момент введения "Роттердам +" был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

По словам руководителя САП Назара Холодницкого, другие фигуранты дела не задержаны из-за того, что они находятся за пределами Украины. "Относительно их начат нормальный уголовный процесс. То есть, им объявлены, оставлены подозрения, их вызвали к детективам (НАБУ)... В случае их неявки уже будут приниматься меры для их розыска", - добавил руководитель САП.

14 августа суд избрал меру пресечения в виде 10 миллионов гривень залога с возложением определенных процессуальных обязанностей в отношении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового, залог уже внесен.

Еще одному фигуранту, гендиректору "ДТЭК Сети" Ивану Гелюху избрана мера пресечения в виде залога в 9,5 миллиона гривень с обязанностью являться к следователю и сообщать об изменении места своего пребывания.