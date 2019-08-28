Болтон объяснил негативное влияние "Северного потока-2" на страны Европы

Советник президента США по вопросам нацбезопасности считает, что зависимость от одной страны - поставщика энергетических ресурсов создает риск для независимости других стран.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон объяснил негативное влияние построения газопровода "Северный поток-2" на страны Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Болтон сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Отрасль энергетики является чрезвычайно важной. Мы считаем, что для Соединенных Штатов и Украины, в действительности всей Европы, для всех правительств в Европе приоритетом должно стать максимальное увеличение количества источников энергии, диверсификации - нефти и природного газа", - заявил Болтон.

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В этой связи он сказал, что "слишком большая зависимость от одной страны как источника энергетических ресурсов обязательно создает риск зависимости от этой страны, которая может быть негативной для независимости другой страны, и, следовательно, мы все обеспокоены влиянием проекта "Северный поток-2" из России".

"Мы видим много других возможностей для поставок природного газа - речь идет о поставках с Каспийского моря из Азербайджана, об огромных новых месторождениях в Средиземном море неподалеку от Израиля или об экспорте сжиженного газа из Соединенных Штатов, что уже происходит сейчас. Вы знаете, что Соединенные Штаты Америки снова стали крупнейшей страной - производителем нефти", - подчеркнул Болтон.