На ММК имени Ильича установили новые энергоэффективные системы охлаждения воды

Инвестиции компании в их строительство составили 55,1 миллиона гривень.

На комбинате имени Ильича Группы Метинвест введены в эксплуатацию две новые энергоэффективные вентиляторные градирни.

Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

Градирни предназначены для подачи охлажденной воды в листопрокатный цех «1700», кислородный и цех холодной прокатки. Сообщается, что инвестиции компании в их строительство составили 55,1 млн грн.

Первую градирню спроектировали и построили в течение пяти месяцев турецкие компании Cenk и Dalgakiran. Вторую – разработала и спроектировала компания YWCT (Израиль), а построил ее официальный представитель этой компании в Украине.

После запуска двух новых градирен подпитка оборотного цикла для ЛПЦ-1700, ЦХП и кислородного цеха из реки Кальмиус снизилась в три раза.

«Мы ведем системную работу по повышению энергоэффективности и экологичности предприятия. Используем комплексный подход к экономии природных ресурсов, применяя передовые технологии. Например, новое оборудование современных вентиляторных градирен позволяет нашему меткомбинату более эффективно и экономно использовать дорогостоящие ресурсы, а также улучшать экологическую обстановку в городе», - заявил генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.

Также сообщается, что одна из новых градирен охлаждает воду для листопрокатного цеха «1700» (ЛПЦ-1700) и цеха холодной прокатки (ЦХП). Ее производительность: охлаждение 4200 кубометров воды в час до температуры +25°С. Градирня полностью автоматизирована, ее устройство позволяет оперативно менять параметры работы и получать воду нужной температуры.

Вторая градирня подает охлажденную воду в кислородный цех. За один час этот агрегат охлаждает 8000 кубометров воды. Градирня оснащена сверхточным и современным оборудованием, полностью автоматизирована и способна охладить воду в самые жаркие дни до +28°С.