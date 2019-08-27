В МИД Польши заявили, что сотрудничество Германии и РФ по "Северному потоку-2" напоминает пакт Риббентропа-Молотова

В министерстве отметили, что если бы не сильный альянс Польши и США, вопрос Nord Stream-2 "был бы уже решен".

В МИД Польши заявили, что нынешнее сотрудничество России и Германии по проекту "Северный поток-2" напоминает сотрудничество нацистской Германии с СССР перед Второй мировой войной.

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Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сэнк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio24

Заместитель министра указал, что во время 70-й годовщины начала Второй мировой войны, когда на Вестерплатте (полуостров в гавани Гданьска, где состоялся первый бой Второй мировой войны - ред.) принимали президента России Владимира Путина, власти Польши связывали с этим визитом "ложные надежды".

"Определенная наивность царила в наших отношениях с Россией", - добавил он.

По его словам, тогдашнее выступление Путина на Вестерплатте содержало критическую оценку Россией пакта Риббентропа-Молотова.

Однако, отметил дипломат, позже было начато строительство газопровода Nord Stream 2, который мог напоминать сотрудничество России и Германии десятки лет назад.

"Газопровод в обход Польши, балтийских государств - это именно такое соглашение "над головами", - заявил Шинковский.

По его словам, если бы не сильный альянс Польши и США, вопрос Nord Stream-2 "был бы уже решен".

"Ситуация с протестом против строительства Nord Stream 2 не безнадежна, и это благодаря союзу с Соединенными Штатами", - отметил он.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1". Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российский Усть-Луг и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой также должен проходить газопровод, соответствующего разрешения не дала. В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства "Северного потока-2". В свою очередь, Германия активно лоббирует строительство газопровода. По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долларов доходов в год.