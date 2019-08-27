Süddeutsche Zeitung: Попытки России оправдать пакт «Риббентропа-Молотова» безосновательны

Немецкий историк объяснил, почему справедливо обвинять СССР в содействии началу Второй мировой войны.

Пакт «Риббентропа-Молотова» сильно облегчил планы режима Адольфа Гитлера по нападению на Польшу. Если бы СССР не поставил свою подпись под так называемыми договоренностями о «ненападении», вполне вероятно, что нацистские силы подумали бы дважды, прежде чем пересекать польскую границу. Ведь существовала угроза вмешательства Великобритании и Франции.

Об этом изданию Süddeutsche Zeitung сказал историк Арнд Бауеркемпер, объясняя события 1939 года, которые предшествовали Второй мировой войне.

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«Лондон и Париж дали свои гарантии Польше 31 марта 1939 после немецкой оккупации Чехословакии. Однако, Гитлер в августе того года надеялся, что Британия, как и в случае Судетского кризиса 1938-го, не решится на вмешательство, чтобы помочь Польше. Он стал более уверен в этом после подписания пакта со Сталиным. Потому что документ подал также западным силам сигнал, что они не могут надеяться на помощь СССР в спасении Польши. Кроме того, для Гитлера было также важно то, что теперь он мог не бояться Советского Союза как потенциального оппонента», - пояснил немецкий историк.

Издание отмечает, что в России сегодня пытаются оправдать пакт «Риббентропа-Молотова» тем, что якобы это был необходимый шаг. Так, мол, СССР хотел убедиться, что его не втянут во Вторую мировую войну. Ведь все переговоры с Западом до лета 1939 года провалились. Но Бауеркемпер считает, что такая трактовка событий неверна.

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«Потому что переговоры между СССР и Западом провалились в частности из-за того, что советская сторона не хотела гарантировать территориальную целостность Польши из-за собственных посягательств. Все хорошо знали, что за этим стоит намерение аннексировать часть Польши. От Гитлера Сталин получил желаемое значительно легче», - рассказал эксперт.

По мнению историка, Москва ответственна за начало Второй мировой войны «хотя бы косвенно».

«Главная ответственность, очевидно, лежит на нацистской Германии. СССР в определенной степени сделал возможным немецкую атаку против Польши. Будучи прагматичным политиком, Сталин хорошо знал, что соглашение о ненападении будет предполагать как раз обратное. А в тайном Дополнительном протоколе к пакту между Гитлером и Сталиным, существование которого СССР подтвердил во времена Горбачева в 1989 году, территориальные границы уже были четко согласованы. 17 сентября Советская армия атаковала и оккупировала часть Польши на востоке. Это еще больше ухудшило военную ситуацию на польской территории», - пояснил немецкий историк.