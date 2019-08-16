"Северный поток-2" построен на 73,6% - "Газпром"
19:21, 16 августа 2019Энергетика
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К настоящему времени по дну Балтийского моря проложено 1805,6 километров газопровода.
Работы планируется завершить в 2019 году / фото gazprom.ru
"Газпром" проложил 1805,6 километров газопровода "Северный поток - 2", что составляет 73,6% труб от общей протяженности газопровода.
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Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в российской компании, передает ТАСС.
"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря проложено 1805,6 км газопровода - 73,6% от его общей протяженности", - заявили в холдинге.
Как сообщал УНИАН, газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.
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