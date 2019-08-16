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"Северный поток-2" построен на 73,6% - "Газпром"

19:21, 16 августа 2019
Энергетика
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Работы планируется завершить в 2019 году / фото gazprom.ru

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Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в российской компании, передает ТАСС.

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря проложено 1805,6 км газопровода - 73,6% от его общей протяженности", - заявили в холдинге.

Как сообщал УНИАН, газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

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Теги: #Газпром#газопровод#Северный поток-2