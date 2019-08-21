Президенты США и Румынии совместно выступили против "Северного потока-2"

Трамп и Йоганнис считают, что такие проекты делают европейские страны зависимыми от энергоносителей из России.

Президенты Соединенных Штатов Америки и Румынии Дональд Трамп и Клаус Вернер Йоганнис совместно выступили против строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в совместном заявлении президентов по итогам встречи в Вашингтоне, говорится в сообщении Белого дома.

Читайте такжеВ МИД РФ назвали "пакостями" инициативы США остановить "Северный поток-2"

"Соединенные Штаты и Румыния признают, что энергетическая безопасность - это национальная безопасность. Мы подчеркиваем наше неприятие "Северного потока-2" и других проектов, которые делают наших союзников и партнеров зависимыми от энергоносителей из России", - говорится в заявлении.

При этом сказано, что ресурсы газа в Румынии имеют потенциал повышать уровень благосостояния обеих стран и усиливать энергетическую безопасность Европы.

"Соединенные Штаты и Румыния изучают, как улучшить инвестиционный климат в энергетической отрасли Румынии таким образом, чтобы принести пользу обеим странам. Мы и в дальнейшем настойчиво призываем нашу промышленность тесно сотрудничать в поддержке целей ядерной энергетики для гражданского назначения", - говорится в заявлении.

Читайте такжеКомитет Сената США поддержал санкции против строителей "Северного потока-2"

Справка УНИАН. Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ветвей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1". Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российский Усть-Луг и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой также должен проходить газопровод, соответствующего разрешения не дала. В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин. Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства "Северного потока-2". В свою очередь, Германия активно лоббирует строительство газопровода. По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долларов доходов в год.