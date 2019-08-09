Подозреваемому по делу "Роттердам+" назначили сумму залога в 25 раз меньше, чем просила САП

Фигурантов дела подозревают в нанесении ущерба гражданам на более чем 18 миллиардов гривень.

Соломенский суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в деле о скандальной формуле "Роттердам+", экс-члену НКРКЕП Владимиру Евдокимову в виде содержания под стражей с возможностью залога в 2 миллиона гривень.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. При этом, прокуроры САП требовали назначить залог в 25 раз больший: 50 миллионов гривень.

Решение приняла судья Соломенского суда Мария Зелинская.

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Как сообщал УНИАН, 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шестерым лицам, причастным к введению так называемой формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 миллиарда гривень.

По данным НАБУ, речь идет об экс-председателе НКРЕКП, действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЕКП), начальнике отдела НКРЕКП, руководителе управления НКРЕКП, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

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Действия всех шести лиц квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление служебным положением»), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

По словам руководителя САП Назара Холодницького, другие фигуранты дела не задержаны, поскольку находятся за пределами Украины.

«В отношении них начат нормальный уголовный процесс. То есть им объявлены, оставлены подозрения, их вызвали к детективам (НАБУ) на вторник и среду, там разные даты. В случае их неявки, уже будут приниматься меры для их розыска», - добавил руководитель САП.