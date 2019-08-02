Украина запасла на 23% больше газа по сравнению с июлем 2018 года

В июле в ПХГ было закачано 2,3 миллиарда кубометров газа.

Украина в июле этого года увеличила запасы газа в подземных хранилищах на 2,3 миллиарда кубометров - до 15,9 миллиарда кубометров, таким образом закачав на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

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"Украина в июле увеличила запасы газа в ПХГ на 2,3 миллиарда кубометров. Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) за июль выросли на 2,3 миллиарда кубометров - до 15,9 миллиарда кубометров. Таким образом, сейчас в ПХГ находится на 3 миллиарда кубометров больше газа, чем в прошлом году", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что продолжается накопление газа в ПХГ в рамках подготовки Украины к следующему отопительному сезону.

Глава правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook сообщил, что компания заключила контракт на хранение газа с рядом иностранных компаний.

"Теперь имеем контракты с 31 иностранной компанией на хранение газа в украинских ПХГ, они закачали в наши хранилища и хранят в режиме таможенного склада уже 1,4 миллиарда кубометров газа - эта цифра существенно превышает наши предыдущие ожидания. Всего в ПХГ Украины сейчас находится более 4 миллиардов кубометров газа, который принадлежит компаниям, не входящим в группу "Нафтогаз", - написал Коболев.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что до начала отопительного сезона, который традиционно стартует в середине октября, Украина накопит в подземных хранилищах более 20 миллиардов кубометров газа, что позволит спокойно пережить зиму.