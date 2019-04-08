Готовь сани летом: Украина начала закачку газа в подземные хранилища

Запасы газа в хранилищах по состоянию на 6 апреля составили 8,76 миллиарда кубометров.

Украина 5 апреля начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ), свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

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Так, по данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 5 апреля составлял около 12 миллионов кубометров. При этом из хранилищ было отобрано 3,4 миллиона кубометров газа.

Запасы газа в хранилищах по состоянию на 6 апреля составили 8,76 миллиарда кубометров. Хранилища заполнены на 28%

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2018 года Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".