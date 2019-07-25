В "Нафтогазе" готовятся к окончанию газового контракта с РФ в 2020 году: рассматривают возможность поставки катарского газа

Диверсификация поставок газа южноевропейскими странами создает хорошую конкуренцию российскому газу.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", совместно с Оператором газотранспортной системы Украины работает над возможностью уже с января 2020 года начать поставку газа в Украину через Трансбалканский газопровод.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через TANAP (газопровод из Азербайджана до греческой границы – УНИАН) и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу. Работаем над тем, чтоб уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод", - написал он.

При этом пояснив, что для того, чтобы начать поставки катарского газа прямо в Украину, необходимо решить основную проблему - договориться с Турцией о проходе танкеров с топливом через пролив Босфор.

Макогон отметил, что на днях катарский газ впервые был доставлен на LNG терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, который может перевозить более 210 тысяч кубометров сжиженного газа.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укртрансгаз" сообщал, что Украина после окончания действующего контракта на транзит газа с российским "Газпромом" может дополнительно загрузить газотранспортную систему за счет импорта или транзита газа из Румынии по Трансбалканскому газопроводу.

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Трубопровод Транзит-1 является одним из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута, который сегодня используется для транспортировки природного газа из России в Болгарию, причем долгосрочный контракт на бронирование этого трубопровода "Газпромом" на территории Румынии завершился в 2016 году, что предполагает приведения правил использования этой инфраструктуры к требованиям европейского законодательства, в том числе и в части обеспечения свободного доступа участников рынка к этому газопровода.

Украина в январе-мае 2019 года импортировала 3,49 миллиарда кубометров природного газа на общую сумму 800,3 миллиона долларов.

Основными поставщиками газа в Украину были компании, зарегистрированные в Швейцарии, Германии, Польши, Венгрии, Австрии, Чехии, Франции, Великобритании и Люксембурга.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома".