Герус не исключает обновления Нацкомиссии по тарифам

Представитель президента в Кабмине считает, что этот орган должен быть авторитетным, независимым и объективным.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус не исключает обновления со следующего года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в избирательном штабе партии "Слуга народа".

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"До 1 января должен быть изменен закон о НКРЭКУ, чтобы привести его в конституционный статус, и в соответствии с этим изменением закона, думаю, что будет определенным образом обновлен данный орган. На сегодняшний день там есть две вакантные позиции. Как минимум, они будут заполнены. Возможно, будут еще какие-то изменения", - заявил Герус.

Он отметил, что этот орган должен быть авторитетным, независимым и объективным.

Как сообщал УНИАН, представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что в Конституцию Украины необходимо внести изменения для возможности создания независимых регуляторов рынков, а также некоторых антикоррупционных органов.