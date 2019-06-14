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Представитель президента в Кабмине заявил о необходимости изменить Конституцию

15:41, 14 июня 2019
Энергетика
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Также он отметил, что нужно принять новый закон о НКРЭКУ / фото УНИАН

В Конституцию Украины необходимо внести изменения для возможности создания независимых регуляторов рынков, а также некоторых антикоррупционных органов, заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

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Об этом он сказал на брифинге, комментируя решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными ряда положений Закона «О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг"

«По нашему мнению, это должно урегулироваться принятием нового закона о НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения. И, во-вторых, должны быть внесены изменения в Конституцию, чтобы в Конституции было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов», - сказал Герус. 

Он отметил, что это необходимо сделать до конца года, так как решение Конституционного суда по НКРЭКУ вступает в силу 31 декабря 2019 года.

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Теги: #Конституция#НКРЭКУ#Герус