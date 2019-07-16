Выход "Энергоатома" на рынок может удешевить свет для промышленности на 30% - Недашковский

По его словам, за время работы рынка электроэнергии ни одного киловатт-часа не было продано за рамками установленного правительством аукциона.

Возможность для государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом" продавать произведенную электроэнергию на конкурентном рынке, вместо обязательства 90% ресурса продавать по заниженным ценам на аукционе, позволила бы снизить стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в Украине минимум на 30%.

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Об этом во время круглого стола "Запуск оптового рынка электрической энергии: первые результаты и вызовы" заявил президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

"Так, за эти две недели ни одного киловатт-часа не было продано на обычных, за рамками ПСО, аукционах, как это предусмотрено постановлением правительства. Таким образом, промышленные потребители были по сути отрезаны от дешевой электроэнергии. А они могли бы, по нашим расчетам, в зависимости от тарифа на услуги по распределению в каждой области, получать для себя по цене, как минимум, на 30% дешевле", - сказал он.

По словам Недашковского, ситуация с возложением на госкомпанию обязательства 90% электроэнергии продавать на аукционе нарушает право "Энергоатома" на равенство при осуществлении продажи электроэнергии на всех сегментах рынка и не способствует доступности самой дешевой атомной энергии для всех категорий потребителей.

"Под давлением спекуляций цен для промышленности, на "Энергоатом" дополнительно было возложено еще и обязательство продавать на специальных аукционах по демпинговым, по сути, ценам электроэнергию для компенсации технологических потерь операторами системы распределения и оператором системы передачи, а вместе это около 90% от общего объема отпущенной электроэнергии. Значит на рыночных условиях "Энергоатом" может продавать только то, что осталось - 10%", - пояснил глава госкомпании.

Как сообщал УНИАН, согласно решению правительства от 12 июня о возложении специальных обязательств, "Энергоатом" должен продавать не более 90% своей электроэнергии по фиксированной цене, а "Укргидроэнерго" - не более 35%.

1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года. Данный закон предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке и отвечает требованиям Третьего энергетического пакета.