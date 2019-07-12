"Укрнафта" с начала года уплатила 6,8 миллиарда налогов

Над решением вопроса просроченного налогового долга "Укрнафта" работает уже более трех лет.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" в январе-июне 2019 года уплатила налогов на сумму 6,8 миллиарда гривень, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"За первое полугодие 2019 года "Укрнафта" уплатила в бюджеты всех уровней налогов на сумму 6,8 миллиарда гривень. Налоги за отчетный период на 2,0% превысили аналогичный показатель прошлого года - 6,6 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "Укрнафта" продолжает выполнять текущие налоговые обязательства в полном объеме, несмотря на отсутствие финального решения по вопросу погашения просроченного налогового долга компании.

Также в компании напомнили о постоянных проблемах с реализацией добытой нефти через систему государственных аукционов, через которые "Укрнафта" реализует нефть и конденсат и на которых начальная цена устанавливается в соответствии с утвержденным государством порядке. В частности, за отчетный период из 10 объявленных состоялось лишь четыре аукциона.

В то же время, над решением вопроса просроченного налогового долга "Укрнафта" работает уже более трех лет.

"В марте этого года акционеры согласовали решение, которое должно привести к полному погашению просроченного налогового долга компании через приобретение НАК "Нафтогаз Украины" 2,06 миллиарда кубометров газа, который был закачан предприятием в подземные хранилища в предыдущие периоды, а также 2 миллиарда кубометров газа будущего добычи", - сказано в сообщении.

В свою очередь, "Укрнафта" намерена направить полученные деньги исключительно на погашение налогового долга (включая штрафы и пеню), а также других налоговых обязательств, которые возникнут в процессе исполнения сделок.

"Решение проблемы просроченного налогового долга откроет путь к увеличению инвестиций, модернизации производственных активов и устойчивого роста объемов добычи углеводородов. Однако решение правительства по этому вопросу до сих пор отсутствует", - заявили в компании.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года "Нафтогаз Украины" опубликовал аудированную компанией Deloitte&Touche отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах. В ней энергетический госхолдинг впервые признал, что по своему усмотрению использовал принадлежащие "Укрнафте" 10 миллиардов кубометров газа.

Из-за отказа "Нафтогаза Украины" погашать долг перед "Укрнафтой" в размере 50 миллиардов гривень и сорванных в 2014-2015 годах по вине некоторых чиновников Минэнергоугля и менеджеров "Нафтогаза" аукционов по продаже нефти и газа, у "Укрнафты" возник долг перед государством по уплате налогов.

Справка УНИАН. ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. "Укрнафта" владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. 50%+1 акция компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".