Гройсман предложил Коболеву вернуть почти 300 миллионов гривень премии

Премьер назвал "Нафтогаз" циничным монополистом, с которым ему не по пути.

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил главе правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву вернуть 286,5 миллиона гривень, которые тот получил по итогам 2018 года в виде вознаграждения и премий.

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Об этом глава правительства заявил во время своего рабочего визита в Полтавскую область, отметив, что Украина до сих пор не получила ни копейки после победы "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже против российского "Газпрома", хотя лично Коболев за это получил премию в 261 миллион гривень.

"Я бы посоветовал сегодня Коболеву и всем тем, кто с ним работает, вернуть 286 миллионов гривень, которые он приписал себе, подчеркиваю, от выигрыша арбитража, а мы еще ни копейки не получили в государственный бюджет или на счета компании, а они уже "раздерибанили"сотни миллионов гривень. Я предлагаю, чтобы он вернул деньги компании, отменил решение наблюдательного совета, и тогда это будет абсолютно справедливо", - сказал Гройсман.

Также премьер обратил внимание, что в последнее время Кабмин трижды своими решениями вынуждал компанию снижать цену на газ для населения, хотя "Нафтогаз" должен был это делать сам, поскольку для этого сложилась необходимая конъюнктура на внешних рынках.

"Что касается вообще "Нафтогаза", то я могу сказать, что у меня с ними нет никаких дискуссий. Я считаю, что они достаточно циничный монополист, с которым мне точно не по пути…", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов. При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.