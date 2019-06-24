"Подарок" Кремлю. Как конфликт Кабмина и "Нафтогаза" помогает России затянуть Украине газовую удавку

Противостояние правительства Владимира Гройсмана и Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» идет по нарастающей. Кризис в их отношениях, который длится не первый год, сейчас обострился на фоне анбандлинга НАК – выделения из ее структуры независимого оператора газотранспортной системы. Это необходимо сделать согласно вступившему в силу еще в 2015 году закону о рынке газа, который был принят для имплементации европейских энергоправил, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Следуя этому обязательству, в 2016 году Кабмин принял постановление о реструктуризации «Нафтогаза». Спор вокруг предложенной правительством схемы разделения функций НАК длился все это время. И вдруг 5 июня Кабмин принимает очередное постановление, в котором полностью откорректированы прежние решения правительства, и обязывает компанию «утвердить в десятидневный срок и подать Кабинету министров детализированный план мероприятий по реализации в пределах полномочий задач».

«Нафтогаз» считает новый план его реформирования не соответствующим европейским принципам. По мнению главы НАК Андрея Коболева, именно этот аргумент и будет использован как основной тезис, почему российский «Газпром» не может подписать новый «газовый» контракт. Предложенный правительством анбандлинг станет настоящим «подарком» для России.

«Если при выделении независимого оператора ГТС Украины применить неверную модель, которая не в полной мере будет соответствовать европейскому праву, россияне этим обязательно воспользуются», - написал Коболев в Facebook.

«Там прекрасно понимают, что такая архаичная юридическая модель не соответствует требованиям европейского энергетического законодательства и смогут это очень легко объяснить, воспользовавшись принципом «содержание важнее формы»… Речь идет о постановлении Кабинета министров Украины, которое задает направление анбандлингу, за которым россияне пристально следят», - пояснил он.

Коболев призвал правительство и все вовлеченные стороны тщательно взвешивать решения, касающиеся анбандлинга, поскольку даже один неверный шаг может привести к многомиллиардным денежным и бесценным репутационным потерям для Украины.

«Зоркий» глаз из-за поребрика

Коболев не ошибся - Россия незамедлительно отреагировала на постановление Кабмина. Глава Минэнерго РФ Александр Новак в рамках переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, где обсуждались вопросы будущих переговоров относительно судьбы транзита российского газа через территорию Украины, заявил: «Мы готовы обеспечить поставку газа в Украину, восстановить поставки, которые были прекращены в 2015 году... «Газпром» мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины на 25% от нынешнего уровня… Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продлевать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях на продление контракта. Украина пока не готова, с точки зрения изменений в действующее законодательство, для того, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе. На самом деле, самый простой вариант - это продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне».

Новак назвал условия, при которых может быть использована газотранспортная система Украины: «Если будет конструктивный подход, будут предложены приемлемые, экономически конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения - рассмотрения в арбитражных судах, в принципе, тогда транспортная система может быть использована. Но мы знаем, что пока нет никаких предложений со стороны украинских коллег».

Таким образом, Россия уже усмотрела, причем в свою пользу, несоответствие европейским принципам схемы Кабмина по реструктуризации «Нафтогаза».

Кстати, НАК назвала предложенную «Газпромом» скидку «причудливой», а также считает, что ни о какой «стокгольмской» мировой речь идти не может. В качестве запасного варианта, на случай прекращения транспортировки газа через Украину с 2020 года, предлагает российскому «Газпрому» вместо договора на транзит газа заключить контракт на условиях «своп».

««Газпром» будет передавать нам определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-РФ, а мы будем передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, то есть они будут брать на себя ответственность перед «Газпромом» за газ уже в их системах», - пояснил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Но и это предложение правительству не понравилось. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что для подписания с «Газпромом» контракта на условиях «своп» «Нафтогаз» должен получить соответствующие директивы.

«Любые контракты, если идут на международном уровне, должны на уровне Кабинета министров Украины получить директивы к переговорному процессу. Я не видел, чтобы на Кабинете министров Украины НАК «Нафтогаз Украины» давали соответствующие директивы», - отметил он, добавив, что НАК «уже стала токсичной в переговорах практически со всеми».

И тут же вспомнил о анбандлинге: «Хочу подчеркнуть, что НАК «Нафтогаз Украины» требует европейские правила транспортировки российского газа, и в то же время не имеет выделенного оператора для того, чтобы это произошло».

Проблема «безденежья»

Скандал подпитывается еще одной проблемой – отсутствием денег на закупку газа в большем обычного объеме, чтобы снять риск возможной остановки транзита.

Чтобы достойно пережить зиму, НАК прогнозирует закачать в подземные хранилища 20 млрд кубометров газа – на 3 млрд больше обычного. Вся проблема заключается в наличии у «Нафтогаза» денег на закупку топлива. Глава компании Андрей Коблев уже заявил, что нехватка оборотных средств может помешать продолжить накапливать газ в ПХГ. Среди факторов, которые провоцируют дефицит средств, он назвал задолженность за газ со стороны газсбытов и производителей тепла в размере более 60 млрд гривен, что вдвое больше, чем нужно, чтобы качественно подготовиться к зиме. И именно в такой момент Кабмин обязал «Нафтогаз» направить в госбюджет 90% его прибыли.

Одним из выходов из ситуации в НАК считают реструктуризацию уплаты дивидендов и привлечение кредитных средств, для чего также необходимо разрешение и активное участие Кабинета министров как единственного акционера НАК. Но пока никаких решений от Кабмина не последовало.

По теме закачки газа в рамках часа вопроса к правительству в Верховной Раде ответил вице-премьер-министр – куратор энергетических вопросов в правительстве - Владимир Кистион. Он считает, что за дефицит средств на закупку газа для прохождения отопительного сезона, в случае прекращения транзита российского газа через Украину, должен ответить сам «креативный» менеджмент «Нафтогаза», который с 2016 года увеличил расходы на содержание аппарата компании в десять раз.

«Компания прибыльная, где финансы? Если посмотреть хотя бы, сколько финансовых ресурсов тратится на содержание аппарата, то с 2016 года эти средства увеличились в 10 раз. Если было 800 миллионов, то только на аппарат управления в виде заработной платы расходуется больше 3,5 млрд гривен», – сказал он.

По мнению Кистиона, за эффективность использования финансовых ресурсов НАК и проблему с дефицитом денег на закупку газа должно ответить руководство компании.

«Если проанализировать эффективность использования финансовых ресурсов НАК «Нафтогаз» и тот вопрос, который поднимается на сегодняшний день о дефиците финансовых ресурсов на закупку газа в период самой низкой цены, я думаю, что это вопрос, в первую очередь, к креативному менеджменту «Нафтогаза», который более пяти лет возглавляет компанию, - подчеркнул вице-премьер. - Отвечать на эти вопросы должен менеджмент: Где взять деньги? Посредством каких процедур?.. На протяжении последних трех лет компания НАК «Нафтогаз» не утверждает финансовый план, то есть работает без финансового документа. Я думаю, что здесь есть вопросы, над которыми нужно работать и народным депутатам, и правоохранительным органам».

В унисон с Кистионом делает заявления и министр энергетики Игорь Насалик: «НАК «Нафтогаз» достаточно странная организация, от которой мы, как профильное министерство, не можем получить информацию по поставкам газа и другой хозяйственной деятельности».

А пока стороны конфликта воюют, вопрос – будет ли Украина зимой с газом - становится все более актуальным. А новая проблема – анбандлинг - и вовсе может сорвать будущий транзитный контракт.

Что дальше?

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что решение Кабмина относительно анбандлинга не соответствует европейским нормам и играет на руку Кремлю.

«Такое впечатление, что министры хотят создать некий базис, дабы кого-то посадили за нарушение процедур принятия отдельных регуляторных актов, по принципу создания сейчас рынка электроэнергии. Кабинет министров принял постановление о анбандлинге «Нафтогаза» по схеме, которую сам придумал. Она на 100% не даст возможности зайти никакому иностранному концессионеру в управление газотранспортной системы, что исключает наличие международного партнера. Одновременно эта схема, если ее попытаться реализовать, приведет к тому, что 1 января 2020 года окажется, что подписывать договор о транзите некому. О чем «Газпром» тут же радостно заявил – дескать, дорогие украинцы, вы нам много рассказываете о европейских правилах будущего транзита, а по сути их нет. Постановление от 2016 года изменено до неузнаваемости. То, что получилось на выходе, не выдерживает никакой критики. Сейчас «Нафтогаз» распоряжается ГТС на основании того, что она находится у «Укртрансгаза» в коммерческом использовании. Но собственник – государство. И правительство пытается сейчас сохранить эту старую советскую форму, которая не применяется не в одной цивилизованной стране. Кабмин хочет в рамках этого коммерческого использования передать трубу другому собственнику – компании МГУ, подчинив ее министерству, заявляя при этом, что проводится анбандлинг», - подчеркнул эксперт.

По его словам, любой иностранный инвестор прекрасно понимает, что как дал Кабмин ГТС в коммерческое пользование, так может в любой момент и забрать. «Нафтогаз» же предлагал другую вариацию – принять изменения в закон о концессии, разрешить ее в отношении ГТС, и, в рамках прозрачного и приемлемого для любого иностранного инвестора процесса, ее осуществить.

«Вопрос передачи ГТС в собственность пока не понятен, да и вряд ли даже новый парламент согласиться на это - слишком много и долго у нас ведут разговоры о том, что ГТС – национальное достояние. Хотя, почему она таковым является, трудно объяснить. Если на сегодня пойти по предложенному правительством пути, то никакой иностранный инвестор к нам не придет. То есть, такой анбандлинг нам ничего положительного не принесет. Эффект будет тогда, когда к нам придут иностранные партнеры и будут защищать свои интересы в виде транзита газа через Украину», - отметил Харченко.

Он также подчеркнул, что второй проблемой на сегодня является тот факт, что правительство приняло «волшебное» постановление, которым обязало «Нафтогаз» 90% прибыли перечислить в бюджет. По его словам, непозволительно принимать такие решения в момент, когда с одной стороны - облгазы должны НАК более 60 млрд гривен, с другой – нужно закачать в хранилища на 3 млрд кубометров газа больше обычного, чтобы компенсировать возможное прекращение транзита с 1 января 2020 года со стороны «Газпрома».

«Причем это «возможное» настолько, что «Газпром» об этом уже публично говорит. То есть, по сути, правительство лишило «Нафтогаз» финансовых ресурсов. Но когда НАК предложила выпустить евробонды для получения средств на закупку газа, то правительство не дало на это разрешение. Более того, финансовый план «Нафтогаза» Кабмином не то, что не принят, сказано нечто из ряда вон выходящее – пусть это делает следующее правительство. Денег у НАК на закупку газа, максимум, до 12 июля, а, чтобы создать необходимые запасы, газ нужно качать безостановочно до конца октября. Представители США и ЕС, а также международных финансовых организаций в один голос говорят, что готовы помочь НАК с деньгами, но правительство должно дать формальное разрешение на их получение. А его нет», - рассказал эксперт.

Выходом из этого тупика, по его мнению, может стать смена состава правительства: «Искренне надеюсь, что кого-нибудь из нынешнего состава Кабмина новая власть привлечет к ответственности за действия, которые сейчас ими совершаются. В администрации президента и СНБО все слышат и понимают, в чем проблема. Просто у них пока нет механизмов воздействия на правительство, чтобы изменить ситуацию быстрыми действиями».

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает позицию России на действия правительства относительно реструктуризации «Нафтогаза» вполне ожидаемой и логичной.

«Кремль будет искать любую зацепку, чтобы контракта по транзиту не было. Что касается действий правительства, то они не удивительны – Кабмин уже в избирательной кампании. Думаю, через него продвигаются решения, которые принимаются на самом деле в интересах «Газпрома». Чем больше хаос, чем больше непонятных решений, тем больше у «Газпрома» будет возможностей указать на неадекватность украинской стороны в целом. Каковым был аргумент «Газпрома» в Стокгольме, когда шли долгоиграющие слушания по контрактным искам? - Украину сложно назвать государством в европейском понимании. Это - некий агломерат олигархических интересов, непрофессионалов в плане управления отраслью. Поэтому, якобы, очень сложно приходилось Кремлю управлять ситуацией, вот, соответствующие контракты и подписывались - так как с этим нецивилизованным сообществом по-другому поступить было нельзя. Теперь же россияне получают заказную картинку, благодаря недальновидности чиновников, у которых система координат сейчас съехала», - отметил эксперт.

По его мнению, к сентябрю, после парламентских выборов и определенности с новым правительством, когда будут назначены новые переговоры в трехстороннем формате Украина-ЕС-Россия по транзитному контракту, - ничего не изменится.

««Газпром» сейчас формирует руками наших «политиков» – Бойко и Медведчука – новую схему. Просто ими говорится в эфир для красивой картинки одно, и совсем другое – вне эфира. Все делается для того, чтобы ближе к зиме Украину поставить перед дилеммой – есть неконструктивный «Нафтогаз», с упертым в европейские принципы менеджментом, а мы пытаемся с ним хоть как-то договориться. Но при этом есть конструктивные силы - Медведчук и Бойко, которые, к тому времени, будут иметь другой статус. Как минимум, зайдут в парламент. Благодаря этому будет создана новая супер-схема, которая обеспечит не только транзит, но и поставки газа в Украину по «сниженным» ценам, с учетом пресловутой скидки в 25%. Это тот принцип, который реализовывался Кремлем в первый энергокризис в 2005-2006 годы. Тогда было создано скандальное «РосУкрЭнерго», и сейчас будет ситуация очень похожая. Условия будут от Кремля следующие - либо «Нафтогаз» соглашается на все предложения, то есть, продлевает контракт с мировой в Стокгольме, иначе мы с вами дел не имеем, у нас будет новый партнер – типа «РосУкрЭнерго-2» и с ним подпишем контракт. Вот такой вызов новому правительству и президенту. При этом будет озвучен аргумент – Украина борется с монополией, коей является «Нафтогаз». А если в этой ситуации Киев проявит строптивость, то все будет доведено до очередного энергокризиса. Кремль считает, что все равно своего добьется. А в условиях управленческого хаоса, который сейчас переживает Украина, можно протолкнуть любое решение», - прокомментировал ситуацию Гончар.

Народный депутата Ольга Белькова считает, что свои отношения правительство и «Нафтогаз» должны выяснять в закрытом режиме, а не публично, так как поднятые «на поверхность» вопросы касаются стратегической сферы интересов страны.

«На сегодня есть разное видение относительно анбандлинга у правительства и «Нафтогаза». И они имеют на это право. У каждой стороны есть ряд убедительных факторов. У Украины, помимо обязательств, трансформированных в закон о рынке газа, есть еще и интересы по Стокгольмскому арбитражу, и все эти риски нужно взвешивать. И главное – подготовка к отопительному сезону. Независимо от того, кто и какие планы строит, важно, чтобы запасы газа в хранилищах позволяли его успешно пройти. Особенно, с учетом вполне вероятных негативных действий «Газпрома». Считаю, что вопрос выделения средств на закупку топлива должен обсуждаться исключительно в рабочем закрытом порядке, не публично, так как это - стратегический вопрос. Вызывать друг друга на дуэли, обвинять взаимно – не к месту. Я призываю к конструктиву, причем, в закрытых рабочих заседаниях. И если кото-то виноват, что средств на закупку газа нет, или они куда-то делись, то нужно не яркие заявления делать, а обращаться в соответствующие органы», - отметила парламентарий.

Член Наблюдательного совета «Укроборонпрома», в прошлом министр экономразвития Айварас Абромавичус подчеркивает, что российская сторона уже использует противоречия правительства и «Нафтогаза» по анбандлингу как причину вовсе не начинать «газовые» переговоры, а также наращивает запасы газа в европейских хранилищах. Это дает основания полагать, что транзитные переговоры будут длинными и сложными.

«Мы к этому должны подготовиться, и закупить газа как можно больше по привлекательной цене, которая есть на данный момент. Правительство должно помочь «Нафтогазу» в привлечении финансового ресурса для этой крайне важной закупки. И обе стороны, с помощью наших международных партнеров, должны найти приемлемый вариант по анбандлингу», - отметил Абромавичус.

Конфликт между правительством и «Нафтогазом» зашел слишком далеко. И Кремль уже начал использовать это в своих интересах. Время выяснять отношения украинские высокопоставленные чиновники выбрали крайне неудачно: на кону - транзитный статус нашей страны, а также риск не пережить грядущую зиму с теплыми батареями. Если Кабмин и «Нафтогаз» не могут найти общий язык, вероятно, разбираться с ситуацией пора команде президента.

Нана Черная