Электроэнергия от поставщика "последней надежды" с июля подорожает на 30%

Основной составляющей, которая повлияла на повышение цен, является включение в тариф поставщика стоимости услуг по передаче электрической энергии (0,34 гривни за кВт-ч) в условиях работы нового рынка электрической энергии с 1 июля.

Цена на электроэнергию поставщика "последней надежды" госпредприятия "Укринтерэнерго", которое продает электроэнергию для некоторых облэнерго, с июля 2019 года вырастет более чем на 30% для потребителей первого и второго классов напряжения.

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Соответствующий документ опубликован на сайте компании.

Согласно данным "Укринтерэнерго", у поставщика "последней надежды" покупают электроэнергию 34 клиента, большинство из которых областные энергокомпании (облэнерго) и другие.

Так, например, стоимость электроэнергии от поставщика для потребителей первого класса напряжения "ДТЭК Днепровские электросети" вырастет на 34% - с 2,6 до 3,5 гривни за кВт-ч. Для второго класса напряжения на 30% - с 3,04 гривни до 3,9 гривни за кВт-ч.

Потребители "Киевоблэнерго" с июля должны будут платить за электроэнергию поставщика "последней надежды" также в среднем больше на 33% по первому классу, то есть 3,61 за кВт-ч, а по второму классу напряжения - на 30% больше, 4,09 гривни за кВт-ч.

Также электроэнергия будет дороже для акционерной госкомпании "Укрзализныця". С 1 июля поставщик будет продавать электричество ведомству на 33% дороже, то есть за 3,6 гривни за кВт-ч и на 30% больше для второго класса напряжения - почти 4 гривни за кВт-ч.

В документе сказано, что основной составляющей, которая повлияла на повышение цен, является включение в тариф поставщика "последней надежды" стоимости услуг по передаче электрической энергии (0,34 гривни за кВт-ч) в условиях работы в Украине нового рынка электрической энергии с 1 июля.

На сайте компании сказано, что во избежание переплат, связанных с закупкой электроэнергии по ценам поставщика "последней надежды", потребители имеют полное право заключить договор с электропоставщиком, получивший соответствующую лицензию, по свободным ценам.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По закону, соглашение с поставщиком "последней надежды" гарантирует поставки, если потребитель не заключил договор с поставщиком универсальных услуг. Соглашение с поставщиком "последней надежды" гарантирует потребителю поставку электроэнергии в течение 90 дней. Поставщиком "последней надежды" правительство определило компанию "Укринтерэнерго".

Государственное предприятие "Укринтерэнерго" определено поставщиком "последней надежды" на период с 1 января 2019 до 1 января 2021 года.

Цена на электрическую энергию, по которому осуществляется поставка электроэнергии потребителям поставщиком "последней надежды", выше цены обычных электропоставщиков.