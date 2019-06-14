Конституционный суд в своем решении дал время до конца года исправить закон о НКРЭКУ

В своем решении КС учел, что упразднение некоторых положений закона может негативно сказаться на выполнении функций нацкомиссией.

Конституционный суд Украины в своем решении дал время до конца 2019 года исправить Закон «О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" (НКРЭКУ) в части норм, которые были признаны неконституционными.

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Соответствующее решение опубликовано на сайте КСУ.

В решении суда отмечается, что некоторые нормы Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" от 22 сентября 2016 года признаны неконституционными и утрачивают силу с 31 декабря 2019 года.

Но, учитывая то, что признание неконституционными отдельных положений Закона будет иметь правовые последствия в виде существенных пробелов в законодательстве о порядке организации деятельности Комиссии, что может сделать невозможным ее функционирование и выполнение ею своих функций, КСУ признал нужным отсрочить утрату силы соответствующих положений закона для приведения действующего законодательства в этой части в соответствие с требованиями Конституции Украины.