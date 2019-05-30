Профсоюзы: рыночные цены на уголь – единственное условие выживание госшахт

По мнению лидера профсоюза, только нормальные рыночные цены на уголь дадут предприятиям больше финансирования и помогут их модернизировать.

Справедливая цена на уголь даст возможность угольным предприятиям существовать и нормально развиваться.

Такое мнение высказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, комментируя трагедию на шахте во Львовской области, передают “Українські новини”.

"Проблема по львовским шахтам, что у них нет денег. Сейчас уголь реализовывается по стоимости 2800 грн за 1 тонну. При этом средняя себестоимость по государственным предприятиям Львовщине – 3500-4500 гривен. Как можно в таких условиях выживать?", - подчеркнул Волынец.

По мнению лидера профсоюза, только нормальные рыночные цены на уголь дадут предприятиям больше финансирования и помогут их модернизировать.

"С 1 июля в Украине запустится новый рынок электроэнергии. Это позволит сформировать справедливую цену на электроэнергию и на сырье, которое необходимо для производства электроэнергии. Если мы говорим про тепловую генерацию, то это справедливые цены на уголь. Шахтеры, наконец-то, смогут получить нормальные рыночные цены, модернизировать свои предприятия. Запуск нового рынка с 1 июля, и как следствие, повышение цены на уголь украинской добычи до рыночного уровня – это единственное условие выживание государственных шахт. Других альтернативных вариантов помочь шахтерам вообще нет", - подытожил Волынец.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы, погибло два человека. По этому случаю Президент Украины Владимир Зеленский назначил на пятницу заседание СНБО.