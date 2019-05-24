В Украине создадут энергетические хабы по стандартам ЕС

Нацкомиссия по ценным бумагам утвердила план, который предусматривает перечень и график разработки соответствующих законодательных изменений.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) утвердила план создания условий для функционирования в Украине энергетических хабов по стандартам Европейского Союза, сообщила пресс-служба регулятора.

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Согласно сообщению, план предусматривает перечень и график разработки соответствующих законодательных изменений, регуляторных правил, формирование условий будущим участникам торговли, а также меры взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.

Отмечается, что за основу украинской модели рынка для внебиржевой и организованной торговли энергоресурсами и деривативами НКЦБФР приняла стандарты Европейского Союза, обеспечивающие конкурентные условия торговли и прозрачное ценообразование на энергетические товары.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина заинтересована стать частью большого проекта по созданию европейского газового хаба, который разрабатывался при участии польской, румынской, венгерской и словацкой сторон. Тогда он подчеркнул, что участие нашей страны в таком газовом хабе усилит нашу энергонезависимость и позволит свободно торговать газом без каких-либо ограничений.