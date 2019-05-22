СМИ: Саудовская Аравия решила закупать сжиженный газ в США

При этом условия сделки, в том числе объемы и сроки закупок, еще не согласованы.

Saudi Aramco, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, решила закупать сжиженный природный газ (СПГ) у калифорнийской Sempra Energy.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Саудовская компания собирается закупать СПГ в рамках проекта Sempra Energy в Порт-Артуре (штат Техас)", - говорится в сообщении.

Впрочем, уточняет издание, условия сделки, в том числе объемы и сроки закупок, еще не согласованы.

В конце апреля стало известно, что Saudi Aramco, крупнейший в мире экспортер нефти, намерена увеличить добычу газа из нетрадиционных месторождений в 15 раз. Как заявил генеральный директор компании Амин аль-Насер, Saudi Aramco надеется в течение следующих 10 лет довести производство газа из нетрадиционных источников до 3 миллиардов стандартных кубических футов газа в день.

В настоящее время компания ежедневно добывает более 190 миллионов кубических футов нетрадиционного газа на северных месторождениях, но активизирует строительство объектов для добычи сланцевого газа в богатом нефтью восточном регионе Саудовской Аравии.

Напомним также, что еще в январе Saudi Aramco объявила о готовности потратить "миллиарды долларов" на покупку газовых активов в США. При этом аль-Насер заявлял, что компания планирует увеличить добычу газа с 14 миллиардов кубических футов до 23 миллиардов стандартных кубических футов (0,65 миллиарда кубометров) в день.