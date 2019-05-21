В "Укрэнерго" назвали условие для появления конкуренции на украинском рынке электроэнергии

По словам Ковальчука, для достижения полноценной конкуренции на рынке необходимо, чтобы возможности импорта покрывали около 20% внутреннего потребления.

Создание полноценной конкуренции на новом рынке электроэнергии будет возможным после синхронизации украинского рынка с европейским.

Читайте такжеВ Еврокомиссии подчеркнули необходимость запуска в Украине рынка электроэнергии

Об этом заявил в ходе конференции Европейской Бизнес Ассоциации "Реформа рынка электрической энергии" исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"У нас должен быть по определению с момента запуска рынка импорт", - сказал Ковальчук.

Он отметил, что сегодняшние возможности Украины импортировать электроэнергию не смогут создать конкуренцию на внутреннем рынке страны до тех пор, пока рынок Украины не будет объединен с рынком ЕС.

"Или если мы не предпримем каких-то других мер, вроде вставок постоянного тока или разворота "Бурштынского острова" в ОЭС Украины. Но это те проекты, которые реализуются не очень быстро", - добавил он.

По словам Ковальчука, для достижения полноценной конкуренции на рынке необходимо, чтобы возможности импорта покрывали около 20% внутреннего потребления Украины.

"Полноценного конкурентного рынка точно не сможет быть, пока у нас или межгосударственные сечения и объединения, или частичные объединения рынков не позволят покрывать около 20% внутреннего потребления, или мы теми, или другими механизмами не сможем ограничить рыночную власть тех игроков, которые есть сейчас", - отметил он.