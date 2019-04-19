"Укрэнерго" освоило ремонт ЛЭП без отключения от напряжения

Такая технология позволит существенно уменьшить вероятность отключения потребителей или ограничения мощности объектов генерации.

Оператор Объединенной энергосистемы Украины государственная компания "Укрэнерго" освоило технологию ремонта линий электропередачи без отключения ее от напряжения без риска для жизни и здоровья работников, что позволит существенно уменьшить вероятность отключения потребителей или ограничения мощности объектов генерации, сообщает компания.

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"Укрэнерго" 18 апреля провела работы на линии электропередачи без ее обесточивания, первый "выход на потенциал" состоялся на линии 330 кВ Винницкая - Ладыженская ТЭС.

"Проведение работ под напряжением без риска для жизни и здоровья работников - важная инновация. Это позволит сократить время отключения воздушной линии для ремонтных и профилактических работ, улучшить показатели доступности (готовности) сети и уменьшать потери электроэнергии на передачу", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что это позволит существенно уменьшить вероятность отключения потребителей или ограничения мощности объектов генерации, например, когда от линии питается крупное предприятие или даже целый город.

"Мы прошли путь разработки собственных технических решений, консультировались с коллегами в Европе и отправляли наших специалистов во Францию перенимать опыт. Внедрение и развитие подобных технологий "Укрэнерго" должна сформировать в стране новую культуру эксплуатации и обслуживания воздушных линий с ориентированностью на надежность и доступность", - цитирует пресс-служба главу "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. "Укрэнерго" является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.