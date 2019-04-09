Еврокомиссия хочет возобновить газовые переговоры с Украиной и Россией сразу после выборов

По словам вице-президента ЕК, приоритетом номер один для ЕС является обеспечение долгосрочного транзитного контракта через Украину, по крайней мере, на ближайшие 10 лет.

Европейская комиссия намерена возобновить переговоры в трехстороннем формате с Россией и Украиной о долгосрочном транзите российского газа в ЕС сразу после завершения президентских выборов в Украине.

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Об этом вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Когда мы встречались в январе, то договорились, что должны снова встретиться в середине мая, но пока, и я это понимаю, по причине проведения избирательной компании в Украине мы не получили ответ (касательно встречи – УНИАН). Но я могу заверить, что мы настроены провести переговоры в трехстороннем формате до лета, потому что потом уже останется мало времени», - сказал он.

По его словам, каждая сторона переговоров должна помнить о том, что зима уже «за углом» и ситуацию по поставкам газа нужно решить не только на следующую зиму, а и подумать о долгосрочной перспективе.

«Как вы знаете, для Европейского Союза приоритетом номер один является обеспечение долгосрочного транзитного контракта через Украину, по крайней мере, на ближайшие 10 лет, и это то, о чем мы заявляли на прошлой трехсторонней встрече, и мы постараемся возобновить переговоры как можно раньше, после выборов президента в Украине», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, по итогам переговоров в Брюсселе комиссар Европейской комиссии Марош Шефчович объявил о том, что следующий раунд встречи по транзиту газа в формате Украина – Россия – Европейская комиссия запланированы на май 2019 года.

21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по вопросам транзита газа после 2019 года.

15 января должны были состояться предварительные технические трехсторонние консультации с участием Украины, России и Европейской комиссии относительно будущего транзита газа по территории Украины, но представители российской компании "Газпром" сорвали встречу.

10 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о позиции Украины, которую она будет отстаивать в трехсторонних газовых переговорах с Россией относительно будущего транзита газа по территории Украины. Глава МИД подчеркнул, что будущий транзит российского газа в Европу должен осуществляться на основе европейских норм и правил.