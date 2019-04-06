В Украине постепенно завершается отопительный сезон

Сегодня отопление отключат в Киеве и Николаеве.

В Киеве с 6 апреля официально завершился отопительный сезон.

Соответствующее распоряжение ранее подписал городской голова столицы Виталий Кличко.

Отключения отопления не коснется учреждений социальной сферы. Больницы, школы и детские сады будут отключать только по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих заведений.

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По информации Укргидрометцентра, ожидается повышение температуры воздуха.

Кроме Киева 6 апреля отопительный сезон завершится в Николаеве.

5 апреля отопление начали отключать в Запорожье, а 1 апреля отопительный сезон закончился в Одессе, Днепре и Херсоне.

Решение об окончании отопительного сезона принимают при условии, что среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов тепла в течение трех суток подряд.

Напомним, тарифи на электроэнергию и отопление в Киеве вырастут с 1 мая 2019 года.