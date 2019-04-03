"Воду Донбасса" частично отключили от электроэнергии

Для возобновления поставок электроэнергии и подключения к электросетям предприятие «Вода Донбасса» обязано заключить договор с новым поставщиком электроэнергии, а также урегулировать вопрос погашения задолженности.

По требованию поставщика "последней надежды" госпредприятия "Укринтерэнерго" оператор системы распределения выполнил частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия "Вода Донбасса", которое обеспечивает водой Донецкую область. Об этом сообщила пресс-служба "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

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«Электроснабжение было ограничено по причине того, что у предприятия «Вода Донбасса» окончился 90-дневный договор с «Укринтерэнерго», а договор с новым поставщиком не был заключен. Согласно Закону «О рынке электрической энергии» и Правилам розничного рынка электрической энергии, оператор системы распределения (ОСР) обязан выполнить требование поставщика «последней надежды» «Укринтерэнерго» и прекратить электроснабжение потребителей, у которых нет договора на поставку электроэнергии», - сказано в сообщении.

Отмечается, что уже отключены от электроэнергии: насосная "Белокузьминовка", Константиновский район, пос. Белокузьминовка; подстанция 110 кВ "Клебан Бык", Константиновский район, пос. Клебан Бык; насосная 1-го подъёма, г. Мариуполь.

Сообщается, что для возобновления поставок электроэнергии и подключения к электросетям предприятие «Вода Донбасса» обязано заключить договор с новым поставщиком электроэнергии, о чем необходимо сообщить оператору системы распределения, а также урегулировать вопрос погашения задолженности.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2019 года госпредприятие «Укринтерэнерго» завершило поставку электрической энергии потребителям, которые присоединились к договору о поставке электрической энергии поставщиком «последней надежды» с 1 января 2019 года.

Согласно данным на сайте «Укринтерэнерго», таких потребителей в Украине более 1300. Многие из них имеют проблемы с платежной дисциплиной, за первые два месяца 2019 года общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%. Среди самых больших должников – теплокоммунэнерго, госшахты, промышленные и госпредприятия, а также водоканалы, наиболее проблемные из которых ГП «Вода Донбасса» и КП "Лисичанскводоканал", снабжающие водой Донецкую и Луганскую области.

В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По закону, соглашение с поставщиком «последней надежды» гарантирует поставки, если потребитель не заключил договор с поставщиком универсальных услуг. Соглашение с поставщиком «последней надежды» гарантирует потребителю поставку электроэнергии в течение 90 дней. Поставщиком «последней надежды» правительство определило компанию «Укринтерэнерго».