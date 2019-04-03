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"Воду Донбасса" частично отключили от электроэнергии

10:44, 03 апреля 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

По требованию поставщика "последней надежды" госпредприятия "Укринтерэнерго" оператор системы распределения выполнил частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия "Вода Донбасса", которое обеспечивает водой Донецкую область. Об этом сообщила пресс-служба "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

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«Электроснабжение было ограничено по причине того, что у предприятия «Вода Донбасса» окончился 90-дневный договор с «Укринтерэнерго», а договор с новым поставщиком не был заключен. Согласно Закону «О рынке электрической энергии» и Правилам розничного рынка электрической энергии, оператор системы распределения (ОСР) обязан выполнить требование поставщика «последней надежды» «Укринтерэнерго» и прекратить электроснабжение потребителей, у которых нет договора на поставку электроэнергии», - сказано в сообщении.

Отмечается, что уже отключены от электроэнергии: насосная "Белокузьминовка", Константиновский район, пос. Белокузьминовка; подстанция 110 кВ "Клебан Бык", Константиновский район, пос. Клебан Бык; насосная 1-го подъёма, г. Мариуполь.

Сообщается, что для возобновления поставок электроэнергии и подключения к электросетям предприятие «Вода Донбасса» обязано заключить договор с новым поставщиком электроэнергии, о чем необходимо сообщить оператору системы распределения, а также урегулировать вопрос погашения задолженности.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2019 года госпредприятие «Укринтерэнерго» завершило поставку электрической энергии потребителям, которые присоединились к договору о поставке электрической энергии поставщиком «последней надежды» с 1 января 2019 года.

Согласно данным на сайте «Укринтерэнерго», таких потребителей в Украине более 1300. Многие из них имеют проблемы с платежной дисциплиной, за первые два месяца 2019 года общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%. Среди самых больших должников – теплокоммунэнерго, госшахты, промышленные и госпредприятия, а также водоканалы, наиболее проблемные из которых ГП «Вода Донбасса» и КП "Лисичанскводоканал", снабжающие водой Донецкую и Луганскую области.

В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По закону, соглашение с поставщиком «последней надежды» гарантирует поставки, если потребитель не заключил договор с поставщиком универсальных услуг. Соглашение с поставщиком «последней надежды» гарантирует потребителю поставку электроэнергии в течение 90 дней. Поставщиком «последней надежды» правительство определило компанию «Укринтерэнерго».

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Теги: #электроэнергия#отключение водыпогода в Донецке