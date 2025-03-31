Доля BYD в украинских продажах новых легковых машин китайских брендов достигла почти 55%.

За первые два месяца 2025 года украинцы приобрели 1364 новых легковушки, ввезенных из Китая. Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Большинство из них - автомобили исключительно китайских брендов.

Тройка лидеров выглядит так:

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BYD; Zeekr; Chery.

Доля BYD в украинских продажах новых легковых авто китайских брендов составила 54%. Zeekr охватил 26%, тогда как на Chery пришлось 7%.

Отметим также, что BYD демонстрирует успехи не только на украинском рынке. Недавно китайский автогигант сообщил о 107 миллиардах долларов дохода за прошлый год. Таким образом, компания впервые преодолела 100-миллиардный рубеж выручки.

Специалисты предупреждают, что BYD может "раздавить" компанию Tesla, которая в последнее время сталкивается с серьезными трудностями.

Ранее УНИАН писал, что продажи машин Tesla в Европе обвалились примерно на 50%. Одной из причин этого называли "противоречивые" политические заявления ее главы - Илона Маска.

Рынок электромобилей - другие новости

Известно, что в феврале украинский автопарк пополнили 4488 электромобилей. По сравнению с февралем прошлого года спрос на электрические авто вырос на 14%.

Среди новых машин лидерами стали BYD Song Plus, Zeekr 7X и Volkswagen ID.4. Если говорить о подержанных электрических авто, то наибольшим спросом пользовался компактный кроссовер Tesla Model Y.

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