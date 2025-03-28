Ужасная инвестиция: названы 25 автомобилей, которые больше всего дешевеют при перепродаже

Многие автомобили со временем обесцениваются, с чем приходится мириться автомобилистам, которые продают свои транспортные средства на вторичном рынке. Владельцы некоторых моделей и вовсе могут потерять половину от изначальной стоимости при перепродаже.

Эксперты из iSeeCars проанализировали данные о более чем 800 000 объявлениях о продаже подержанных автомобилей в возрасте пяти лет. Они назвали модели, которые дешевеют больше всего при перепродаже.

ТОП-25 автомобилей, которые дешевеют больше всего при перепродаже:

Видео дня
  1. Jaguar I-PACE - теряет 72,2% от изначальной стоимости за пять лет.
  2. BMW 7 Series - 67,1%.
  3. Tesla Model S - 65,2%.
  4. Infiniti QX80 - 65,0%.
  5. Maserati Ghibli - 64,7%.
  6. BMW 5 Series - 64,7%.
  7. Nissan Leaf - 64,1%.
  8. Maserati Levante - 63,7%.
  9. Tesla Model X - 63,4%.
  10. Cadillac Escalade ESV - 62,9%.
  11. Land Rover Range Rover - 62,9%.
  12. Audi A8 L - 62,7%.
  13. BMW 5 Series - 61,7%.
  14. Audi Q7 - 61,6%.
  15. Infiniti QX60 - 61,5%.
  16. Cadillac Escalade - 61%.
  17. Audi A6 - 60,9%.
  18. Land Rover Discovery - 60,9%.
  19. Mercedes-Benz S-Class - 60,7%.
  20. Audi A7 - 60,5%.
  21. Tesla Model Y - 60,4%.
  22. Lincoln Navigator L - 60,3%.
  23. Porsche Taycan - 60,1%.
  24. Nissan Armada - 60,0%.
  25. Ford Expedition MAX - 60,0%.

Эксперты отметили, что владельцы электрокроссовера Jaguar I-PACE в среднем теряют более 50 тысяч долларов от изначальной стоимости, если решают продать свой автомобиль на вторичном рынке спустя пять лет после покупки.

Второе место в рейтинге занял роскошный седан BMW 7 Series. Это очень дорогая модель, из-за чего владельцам приходится сильно занижать цены на свои автомобили, чтобы продать их.

Тройку "лидеров" замыкает электромобиль Tesla Model S. Эта модель оказалась не такой востребованной, как более доступные Model 3 и Model Y. 

Какие другие автомобили не рекомендуют покупать эксперты

Ранее эксперты назвали 3 самых ненадежных электромобиля с пробегом. По их словам, у этих электромобилей довольно много проблем с надежностью.

Кроме того, автомеханик Джастин Оуэн назвал подержанные авто, которые не стоит покупать новичкам. Если вы впервые покупаете автомобиль, стоит избегать фигурантов этого списка.

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