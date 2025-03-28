Ужасная инвестиция: названы 25 автомобилей, которые больше всего дешевеют при перепродаже

Многие автомобили со временем обесцениваются, с чем приходится мириться автомобилистам, которые продают свои транспортные средства на вторичном рынке. Владельцы некоторых моделей и вовсе могут потерять половину от изначальной стоимости при перепродаже.
Эксперты из iSeeCars проанализировали данные о более чем 800 000 объявлениях о продаже подержанных автомобилей в возрасте пяти лет. Они назвали модели, которые дешевеют больше всего при перепродаже.
ТОП-25 автомобилей, которые дешевеют больше всего при перепродаже:
- Jaguar I-PACE - теряет 72,2% от изначальной стоимости за пять лет.
- BMW 7 Series - 67,1%.
- Tesla Model S - 65,2%.
- Infiniti QX80 - 65,0%.
- Maserati Ghibli - 64,7%.
- BMW 5 Series - 64,7%.
- Nissan Leaf - 64,1%.
- Maserati Levante - 63,7%.
- Tesla Model X - 63,4%.
- Cadillac Escalade ESV - 62,9%.
- Land Rover Range Rover - 62,9%.
- Audi A8 L - 62,7%.
- BMW 5 Series - 61,7%.
- Audi Q7 - 61,6%.
- Infiniti QX60 - 61,5%.
- Cadillac Escalade - 61%.
- Audi A6 - 60,9%.
- Land Rover Discovery - 60,9%.
- Mercedes-Benz S-Class - 60,7%.
- Audi A7 - 60,5%.
- Tesla Model Y - 60,4%.
- Lincoln Navigator L - 60,3%.
- Porsche Taycan - 60,1%.
- Nissan Armada - 60,0%.
- Ford Expedition MAX - 60,0%.
Эксперты отметили, что владельцы электрокроссовера Jaguar I-PACE в среднем теряют более 50 тысяч долларов от изначальной стоимости, если решают продать свой автомобиль на вторичном рынке спустя пять лет после покупки.
Второе место в рейтинге занял роскошный седан BMW 7 Series. Это очень дорогая модель, из-за чего владельцам приходится сильно занижать цены на свои автомобили, чтобы продать их.
Тройку "лидеров" замыкает электромобиль Tesla Model S. Эта модель оказалась не такой востребованной, как более доступные Model 3 и Model Y.
Какие другие автомобили не рекомендуют покупать эксперты
Ранее эксперты назвали 3 самых ненадежных электромобиля с пробегом. По их словам, у этих электромобилей довольно много проблем с надежностью.
Кроме того, автомеханик Джастин Оуэн назвал подержанные авто, которые не стоит покупать новичкам. Если вы впервые покупаете автомобиль, стоит избегать фигурантов этого списка.