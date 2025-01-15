В списке самых популярных утилизированных автомобилей в Великобритании фигурируют Vauxhall и Volkswagen.

В Великобритании обнародовали список авто, которые чаще всего сдают в утиль. Самым утилизированным авто в 2024 году, а это восьмой год подряд, стал Ford Focus.

Издание Express пишет, что Ford Focus составил 6,3% от всех авто, сданных в утиль в 2024 году, и уверенно возглавил чарт. Тем не менее, с дорог убирается все больше моделей Focus, что на 2% больше, чем в 2023 году.

Эксперты из Scrap Car Comparison подчеркнули, что популярность автомобиля в XXI веке, скорее всего, объясняет его нынешнее положение.

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"Поскольку Focus возглавлял хит-парад самых продаваемых автомобилей в Великобритании на протяжении большей части 2000-х годов, многие из проданных в этот период машин, возможно, уже подходят к концу своего жизненного пути после 20 лет эксплуатации", - отметили эксперты.

Крупнейший британский бренд Vauxhall занял второе место в списке самых утилизируемых автомобилей в 2024 году, а именно неунывающая Astra. Многие Astra уже подходят к концу своего жизненного цикла и составляют 5,6% автомобилей, сданных в утиль в прошлом году.

Следующей стала Vauxhall Corsa, на долю которой пришлось 4,8% моделей, исчезнувших с дорог Великобритании.

Анализ показал, что следующим в таблице идет Ford Fiesta (4,4%), за ним следует Volkswagen Golf (2,5%).

"Наряду с Ford Focus, все эти модели продавались в большом количестве в 2000-2010 годах, а поскольку средний возраст автомобилей, сданных на металлолом в Scrap Car Comparison в 2024 году, составляет 17 лет, многие из них, возможно, уже стали нежизнеспособными из-за высоких затрат на ремонт", - рассказали эксперты.

Renault Clio занял шестое место, на долю хэтчбека пришось 2,5% от общего числа утилизированных автомобилей.

За ним следуют Vauxhall Zafira (2,3%), Mini Hatch (2,2%) и Peugeot 207 (2%).

Завершает десятку Volkswagen Polo, на долю которого пришлось 1,7% автомобилей, сданных в утиль за последний год.

Топ-10 списка автомобилей, сданных в утиль в 2024 году

Ford Focus - 6,3%;

Vauxhall Astra - 5,6%;

Vauxhall Corsa - 4,8%;

Ford Fiesta - 4,4%;

Volkswagen Golf - 2,5%;

Renault Clio - 2,5%;

Vauxhall Zafira - 2,3%;

Mini Hatch (Cooper/One) - 2,2%;

Peugeot 207 - 2%;

Volkswagen Polo - 1,7%.

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